“Aquí pots telefonar”: los comercios de Binissalem dejan sus teléfonos a los menores sin móvil
Una gincana celebrada durante la Semana de Descanso Digital ha servido para señalizar los establecimientos adheridos a la campaña, que permite a los menores llamar a sus familias desde los comercios participantes
Tal y como estaba previsto, Binissalem ha celebrado la Semana de Descanso Digital, una iniciativa de la asociación Adolescencia Libre de Móviles en colaboración con el Ayuntamiento. Cabe recordar que el principal objetivo de esta asociación es concienciar a las familias sobre la importancia de retrasar, en la medida de lo posible, la entrega del primer teléfono móvil, tableta u otro dispositivo tecnológico con acceso a redes sociales a los menores de edad, con el fin de protegerlos de los riesgos que, a menudo, se dan en internet.
En este contexto, y como alternativa para aquellos menores que no disponen de teléfono móvil pero puedan necesitar llamar a sus padres cuando se encuentran fuera de casa, se puso en marcha una campaña en colaboración con los comercios del municipio. La iniciativa permite que los niños y niñas puedan realizar una llamada desde el teléfono de los establecimientos adheridos.
Una de las actividades más destacadas de la Semana de Descanso Digital se llevó a cabo en el Casal de Joves bajo el título “Aquí pots telefonar”. En la iniciativa participaron niños y niñas de entre 6 y 11 años, organizados en tres grupos. Siguiendo las pruebas de una gincana, recorrieron los comercios de la localidad para recordar a comerciantes y trabajadores la puesta en marcha de la campaña y colocar una pegatina con el mensaje “Aquí pots telefonar”.
Todos los comercios
Antes de iniciar el reparto, se preguntó a los participantes si alguna vez se habían encontrado fuera de casa, sin teléfono móvil, y con la necesidad de llamar a sus padres. Varios de ellos reconocieron que sí habían vivido esa situación y que habían tenido que pedir ayuda a alguien para poder contactar con sus progenitores. Por este motivo, los menores afirmaron que valoraban positivamente la iniciativa.
Por su parte, los comercios de Binissalem también mostraron su apoyo a la campaña. Prueba de ello es que todos, desde el primer momento, se sumaron a la iniciativa.
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