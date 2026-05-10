La Fira de ses Vaques de Campos lanza un mensaje claro: “El sector aún está vivo”

Campos ha vuelto a exhibir sus raíces ganaderas con la popular Fira de ses Vaques, una cita profundamente vinculada a la identidad del municipio y que este año se ha celebrado bajo el lema “Sense llet, no hi ha vida”. La consigna no ha sido casual. Ha funcionado como un claro gesto de apoyo a un sector lácteo mallorquín que en marzo recibió un duro golpe con el cierre de Agama, una mala noticia que, sin embargo, parece haber marcado también un punto de inflexión.

En plena incertidumbre, la explotación campanera Son Carbó, la más grande de Balears, ha lanzado una oferta para adquirir el 51% de Formatges Grimalt con el objetivo de reordenar el sector lácteo mallorquín. La operación permitiría asumir el control de la marca, relanzar una quesería emblemática de la isla e integrar al resto de vaquerías. En las explotaciones confían en que el proyecto pueda materializarse. “Vamos todos a una y eso es lo más importante”, han remarcado los ganaderos este domingo de feria. “Nuestra esperanza es que el proyecto funcione. Queremos que vaya bien porque es una manera de salvarnos todos”, razonan desde las vaquerías presentes en la muestra.

La Ronda Estació de Campos se ha llenado de vacas procedentes de cinco explotaciones: S’Hort de Son Coves, Can Carbó y Sa Vinya, todas ellas de Campos; Can Roca, de Porreres; y Can Ros, de Felanitx. “Participamos cinco vaquerías, la mitad de las que quedamos”, ha detallado Joana Mascaró, de S’Hort de Son Coves.

“Queremos que la gente nos vea, reivindicar que queremos que haya sector y pedir apoyo comprando producto local” Joana Mascaró — S'Hort de Son Coves

Mascaró ha subrayado que las explotaciones presentes representan a las vaquerías que cuentan con relevo generacional. “Somos las vaquerías que tenemos continuidad y hemos venido a demostrar que el sector aún está vivo. Somos pocos, pero los pocos que somos queremos continuar”, ha afirmado. La participación en la feria es también una forma de hacerse visibles y reivindicar el consumo de proximidad: “Queremos que la gente nos vea, reivindicar que queremos que haya sector y pedir apoyo comprando producto local”.

Relevo generacional

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada ha sido el desfile ante las autoridades de las nuevas generaciones vinculadas a las vaquerías. Entre ellas estaban Àngela y Joana Nicolau, de Can Ros de Felanitx, que representan ese relevo que el sector necesita para sobrevivir.

“A mí me gusta mucho este mundo, incluso más que a ella”, explicó Àngela. “Me gustan mucho las vacas porque ellas me conocen y yo las conozco a ellas”. Joana remarca ese vínculo familiar y emocional con la ganadería: “Hemos vivido y crecido toda la vida con vacas y nos gustan mucho”.

“Hemos vivido y crecido toda la vida con vacas y nos gustan mucho” Àngela y Joana Nicolau — Can Ros

Las dos jóvenes han admitido, sin embargo, que el futuro no es sencillo. “El sector va un poco mal porque hay pocas generaciones que quieran dedicarse a este mundo”, lamentan. Para Àngela, el contacto diario con los animales sigue siendo una razón de peso para continuar: “Me gustan las vacas en general porque estar con ellas me aporta felicidad”.

Punto de inflexión

Por su parte, el conseller de Agricultura, Joan Simonet, también ha estado presente en la Fira de ses Vaques y se ha referido a la situación del sector y a las posibilidades que abre el proyecto de Formatges Grimalt. Ha recordado que desde la propia Conselleria había existido una iniciativa para intentar salvar Agama, pero que fueron los ganaderos quienes optaron por otro plan de futuro.

“Hay la intención de un ganadero de comprar Formatges Grimalt, pero lo más importante es que ha dicho que contará con todas las vaquerías y que tiene ganas de relanzar esta quesería emblemática y tradicional de Mallorca”, ha señalado Simonet. A su juicio, si la operación sale adelante, será “una buena noticia para el sector”, porque permitiría a los ganaderos avanzar en la cadena de valor. “No solo serían productores de leche, sino que también pasarían a transformar y comercializar, que es la vía que pensamos que mejor puede funcionar para nuestras explotaciones agrarias”, ha razonado.

Simonet ha puntualizado que se trata de una operación mercantil privada, aunque ha asegurado que la conselleria está dispuesta a acompañar el proceso si el proyecto requiere apoyo público. “En el momento en que necesiten inversiones o respaldo, las puertas de la conselleria están abiertas para este proyecto y para todos los que se nos presenten”.

El conseller también ha sido crítico con la gestión del cierre de Agama. Así ha recordado que el grupo Damm se había comprometido a recoger la leche hasta septiembre, pero en marzo rompió de forma unilateral su palabra. “Eso es grave para el sector agrario”, ha señalado. Actualmente, parte de esa leche se está enviando a Valencia.

Pese a las dificultades del sector, la Fira de ses Vaques ha dejado una imagen de resistencia y de esperanza. La posible entrada de Son Carbó en Formatges Grimalt podría suponer, según Simonet, “un punto de inflexión” y un cambio de tendencia para el sector. También ha destacado el interés mostrado por parte del sector terciario, especialmente algunos hoteles, por comprar productos lácteos locales. Ahora, la clave será que ese interés se traduzca en precios justos que permitan remontar la situación. Mientras tanto, Campos ha vuelto a recordar este fin de semana que detrás de cada litro de leche hay familias, explotaciones, animales, oficio y territorio. Y que, aunque quedan pocas vaquerías, las que resisten no han renunciado a su futuro.

Además de disfrutar de los animales, la fira ha contado con el Mercat de llet con los mejores quesos y helados de Formatges Burguera, Son Garrova, Sa Vinya y Golafre.