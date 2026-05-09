Protesta frente a Marineland contra los animales marinos en cautividad

Alrededor de 50 personas se han concentrado hoy frente a Marineland en una manifestación convocada en apoyo al movimiento internacional Empty the Tanks, que reclama el fin de la explotación de animales marinos con fines de entretenimiento. La protesta, impulsada por la asociación animalista Satya Animal, ha denunciado el sufrimiento de los animales que permanecen encerrados en instalaciones de este tipo.

Durante la acción, las personas participantes han realizado una performance simbólica en la que una persona, situada dentro de una “pecera”, recreaba el comportamiento de un animal en cautividad, expuesto ante el público como si formara parte de un espectáculo. Con esta representación, la organización ha querido trasladar a las personas asistentes la realidad de los animales obligados a vivir privados de su entorno natural y de su libertad.

Lemas de la protesta. / Satya Animal

La concentración ha estado acompañada de carteles con mensajes como “en libertad viven, aquí solo sobreviven”, “privats de llibertat pel nostre entreteniment” y “a moment for you, a lifetime for them”. Con estas consignas, Satya Animal ha criticado el modelo de negocio de los parques que mantienen animales marinos en tanques para su exhibición.

Alternativas

Desde la entidad animalista señalan que existen alternativas responsables y respetuosas para conocer y observar animales, pero rechazan que mantenerlos encerrados y exhibirlos “como si fueran escaparates” pueda considerarse una opción ética.

Satya Animal reconoce que muchos de los animales que actualmente viven en cautividad no podrían sobrevivir si fueran liberados, debido a las condiciones en las que han permanecido durante años. Sin embargo, la organización insiste en que esta realidad no debe utilizarse para justificar la continuidad ni la expansión de este modelo.

“Estos animales ya son víctimas de un sistema que nunca eligieron. Precisamente por eso, no debemos seguir alimentándolo con nuevos individuos. El problema no es solo el presente de los que ya están, sino el futuro de los que vendrán si esta industria sigue activa”, han señalado desde la asociación.

La entidad también ha cuestionado la captura, compra y reproducción de animales para mantener este tipo de negocios y ha reafirmado su compromiso de seguir denunciando esta situación hasta lograr el cierre definitivo de estos espacios. “No pararemos hasta que el último tanque quede vacío”, han concluido desde Satya Animal.