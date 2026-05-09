La Fàbrica Nova de Sóller inicia sus obras de emergencia para evitar el colapso

El Consell de Mallorca iniciará en los próximos días las obras de emergencia en la Fàbrica Nova de Sóller con el objetivo de garantizar la conservación de este emblemático conjunto patrimonial y evitar su deterioro irreversible. La intervención, considerada prioritaria, llega después de años de abandono y falta de actuaciones decididas sobre uno de los símbolos más destacados de la memoria industrial de Mallorca. El edificio alberga uno de los últimos vestigios de la prolífica industria textil que hubo en Sóller.

La institución insular destinará un importe máximo de 1.494.496 euros a esta actuación de urgencia, una inversión que permitirá estabilizar el edificio y asegurar su integridad estructural mientras no se lleve a cabo la rehabilitación integral, estimada en unos 9,2 millones de euros y que incluirá la restauración completa y su futura musealización.

Apuntalamiento

Las obras se centrarán principalmente en dos actuaciones clave. Por una parte, se llevará a cabo el apuntalamiento interior del edificio, con la colocación de estructuras provisionales para sostener techos y forjados, evitando así el riesgo de hundimiento de las diferentes plantas y cubiertas. Por otra, se instalará una sobrecubierta provisional encima de la actual para proteger el conjunto de las filtraciones de agua y otros agentes externos que aceleran su deterioro.

Además de estas intervenciones principales, también se llevarán a cabo actuaciones complementarias destinadas a reforzar la seguridad del espacio y a preservar los elementos patrimoniales que aún se conservan en el interior de la fábrica. El objetivo fundamental de estas obras es triple: evitar el colapso del edificio, garantizar la seguridad de las personas y conservar el conjunto hasta que se pueda ejecutar la restauración definitiva. El plazo de ejecución previsto es de tres meses, prorrogable un mes más en función de las circunstancias técnicas que puedan surgir durante el desarrollo de los trabajos.

En este sentido, la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha subrayado la importancia de esta intervención, asegurando que “esta actuación es un paso imprescindible para salvar uno de los elementos patrimoniales más singulares de Mallorca y garantizar su conservación después de muchos años de abandono y falta de actuaciones decididas”.

Roca también ha remarcado que “durante demasiado tiempo, la Fàbrica Nova ha sido un espacio emblemático de Sóller y de la memoria industrial de Mallorca que había quedado relegado y sin las inversiones necesarias. Ahora, el Consell asume la responsabilidad de protegerlo y sentar las bases para su recuperación definitiva”.

La complejidad de la actuación viene marcada por el mal estado de conservación del edificio, hecho que obliga a extremar las precauciones en todas las fases del proyecto. En este contexto, la empresa adjudicataria de los trabajos ya está inmersa en la planificación de las obras y en la elaboración de un exhaustivo estudio de seguridad para garantizar que las intervenciones se lleven a cabo con todas las garantías.

Con esta actuación, el Consell de Mallorca realiza una primera intervención para asegurar el futuro de la Fàbrica Nova, un espacio llamado a convertirse en un referente cultural y patrimonial una vez se materialice su rehabilitación integral.