Encuentra una cartera con 1.190 euros en Alcúdia y la entrega a la Policía
Gracias al gesto de honestidad de una vecina de Alcúdia, una pareja de turistas británicos pudo recuperar el dinero que ya daba por perdido
Un gesto de honestidad y civismo ha permitido a una pareja de turistas británicos recuperar una cartera extraviada en Alcúdia con documentación personal y 1.190 euros en efectivo.
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, cuando Cristina, una vecina recientemente residente en el municipio, encontró la cartera y, sin dudarlo, se puso en contacto con la Policía Local de Alcúdia para hacer entrega de los efectos y facilitar la localización de sus propietarios.
Gracias a la documentación que había en el interior, los agentes pudieron averiguar que la cartera pertenecía a una pareja de turistas británicos que se alojaba en un hotel del Puerto de Alcúdia. Tras realizar diversas gestiones, la Policía Local consiguió localizar a los propietarios, uno de ellos con problemas de movilidad.
Una vez comprobada la titularidad, los agentes hicieron entrega de la cartera a la pareja, que recibió la noticia con gran alegría y agradecimiento. Según la Policía Local, los turistas daban ya por perdida la importante cantidad de dinero que contenía la cartera.
Actitud ejemplar
Desde el cuerpo municipal han querido agradecer públicamente la actitud de Cristina, destacando su “honestidad, civismo y ejemplar actitud”. La Policía Local de Alcúdia ha subrayado que acciones como esta reflejan valores de solidaridad y respeto que contribuyen a fortalecer la convivencia en la comunidad.
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