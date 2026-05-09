Calvià informa en tiempo real de la ocupación de sus playas de Peguera, Palmanova, Magaluf y Santa Ponça

El Ayuntamiento de Calvià informará a partir de ahora de la ocupación de seis playas del municipio en tiempo real, con datos de los arenales de Peguera, Palmanova, Magaluf y Santa Ponça que proceden de la tecnología de monitorización del 'Proyecto Calvià DTI' y que se pueden consultar en calvia.com/es/playas.

La información incluye tanto la cantidad de personas presentes en la arena y en el agua como el porcentaje de ocupación respecto al aforo total de cada playa y se actualiza automáticamente cada 10 minutos, ha detallado el consistorio en una nota sobre los avances del Proyecto Calvià Destino Turístico Inteligente (DTI).

En las próximas semanas, tan pronto como finalice la instalación de todas las boyas, también habrá información en tiempo real sobre el estado del agua, detallando parámetros como la temperatura, el pH y la turbidez.

Ocupación

Según los resultados de la monitorización realizada durante la temporada pasada, ninguna playa de Calvià superó el 50 % de ocupación durante el verano de 2025.

A modo de ejemplo, la playa de Son Maties, que registró el mayor porcentaje de ocupación, alcanzó un máximo del 49,8 % de su capacidad el pasado 24 de agosto.

La playa de Magaluf registró su pico de bañistas el 30 de julio, con un 27,58 % de su aforo máximo. Según el consistorio, estos datos demuestran que los grandes arenales calvianers quedaron libres de aglomeraciones.