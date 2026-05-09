La artesana Jessica Janke: “En Manacor enseño a las parejas a crear sus propios anillos de boda”

Hace unos años que Jessica Janke (Bremen, 1975) abrió Circle3, una tienda artesanal en la calle del Mercadal de Manacor. Un espacio diferente de joyas propias, pero también de otras piezas como bolsos o floreros diseñados por ella misma. Un lugar tan distinto que, además, organiza talleres personalizados donde parejas o amigos pueden diseñar y crear en el momento, aquellos anillos que tienen en la cabeza y les haría ilusión lucir.

¿Cómo llega una alemana hasta Manacor para abrir una joyería artesanal?

En realidad aquí es el punto de venta y donde hago algunas de las piezas, pero mi taller principal está en Porreres. Estuve vendiendo allí durante un tiempo, pero como no es una zona por la que pase mucha gente, quería abrir un local que tuviera más visibilidad. Yo ya venía a comprar a esta tienda cuando era una concept store. Hace unos tres años, cuando la dueña se tenía que jubilar me preguntó si querría quedarme con el espacio para vender la artesanía que hago. Me pareció una gran idea… ¡y aquí estoy!

La artesana Jessica Janke, en la zona de creación de joyas. / Sebastià Sansó

¿Viene de familia de joyeros?

Empecé en Mallorca como interiorista. Pero, como le pasó a mucha gente, la pandemia me hizo cambiar ciertas cosas y objetivos. Entre ellos me replanteé el trabajo que realmente quería hacer. Lo dejé todo y empecé a estudiar y formarme en joyería. Me encanta crear y he descubierto mi verdadera pasión. Eso, unido a haber trabajado también como diseñadora industrial, ya me daba herramientas y cierta experiencia de partida para trabajar con distintos materiales.

También ofrece talleres para que las parejas puedan diseñar sus anillos de boda personalizado. ¿Es así? ¿Cómo funciona?

Pienso que la joyería debe ser una artesanía creativa y divertida. Organizamos talleres para que una pareja pueda diseñar y hacerse sus propios anillos de boda, pero está abierto a todo el mundo, claro… también para un anillo de amistad, por ejemplo.

¿Y cómo se hace en tan poco tiempo?

Normalmente a partir de un modelo de cera, que se puede esculpir más fácilmente y tiene infinitas posibilidades. Es más sencillo que trabajar directamente con fuego y metal, aunque al final cada uno elige el material que quiere. Pero trabajar primero en cera les permite plasmar mejor la idea que tienen en la cabeza antes de pasar al anillo definitivo.

¿Cuánto tiempo tardan?

Los talleres suelen durar 4 horas o un poco más, porque al final solemos estar una hora puliendo y terminando el anillo.

He visto que también tiene bolsos muy especiales en la tienda.

También los diseño y los coso yo misma con telas que encuentro que me gustan y siguiendo un patronaje como si fuera un monedero grande, por ejemplo. Al final, como decía, esta es una tienda de artesanía. Las piezas son únicas, no se repiten y eso hace que sean muy especiales en este sentido. Intento ser diferente.

Volviendo a la joyería. ¿Qué materiales utiliza?

Hago piezas de distintos materiales, desde plata a latón pintado o con un baño de oro. De oro macizo también, pero por encargo.

La artesana Jessica Janke muestra una de sus creaciones. / Sebastià Sansó

¿Qué modelos o qué formas sigue? ¿En qué se inspira?

En general hago cosas más arquitectónicas y rectas, pero también puedo hacer frutas, flores o pequeños insectos o pececitos… No hay catálogo; lo diseño y lo vendo directamente.

¿Quiere decir que no hay una colección específica?

Cada día hago cosas nuevas… no hay colecciones. A veces sí que me traen un modelo, una piedra o una imagen sacada de una revista… pero no suele ser lo habitual. Creo que tengo demasiada creatividad [ríe]. Los diseños y las ideas surgen sobre la marcha, durante el propio proceso de creación.

¿Tiene más clientes mallorquines o extranjeros?

Los clientes fijos son casi todos mallorquines. Hace 24 años que vivo aquí… ¡casi yo tampoco me considero ya alemana!

¿Las joyas se venden durante todo el año?

La gente sigue comprando joyas. Siempre hay una bajada durante el periodo que va entre después de Navidad hasta mediados de marzo, cuando después vuelven a comprar. Mucha gente busca regalos y aquí es un lugar idóneo. Hay clientes que ya vienen con una idea clara, que compran sin probárselo, y otras que se prueban 10 o 15 piezas y aun así no se deciden.