Comercio local
El Port d'Andratx estrenará el lunes un nuevo mercado semanal
El mercadillo, que inicialmente contará con una docena de paradas de productos de proximidad, se ubicará junto al puente de Es Saluet entre las 9 y las 14 horas
El Port d’Andratx contará desde el próximo lunes con un nuevo mercado semanal impulsado por el Ayuntamiento, a través del departamento de Fires i Mercats. La iniciativa ha sido presentada por la regidora Sandra Milena.
El mercado se ubicará en la calle Gabriel Roca, junto al puente de Es Saluet, y abrirá todos los lunes en horario de 9 a 14 horas. En su puesta en marcha inicial contará con una docena de paradas centradas principalmente en productos de proximidad, además de la participación de la Cooperativa d’Andratx.
Tras completar los trámites administrativos y obtener las autorizaciones pertinentes por parte de Ports, el Consistorio ha dado luz verde a esta propuesta con el objetivo de dinamizar esta zona del puerto y ofrecer un nuevo espacio de encuentro tanto para residentes como para visitantes.
Sandra Milena ha subrayado que la intención es “impulsar un mercado cercano, con identidad propia y que ayude a dinamizar esta zona del Port d’Andratx”, destacando también la voluntad de crear “un espacio agradable y dinámico que complemente la actividad habitual del puerto”.
Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha afirmado que el Ayuntamiento continúa trabajando en iniciativas que generen actividad durante todo el año en los distintos núcleos del municipio. En este sentido, ha señalado que el nuevo mercado permitirá ampliar la oferta del puerto y consolidarse como un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes.
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