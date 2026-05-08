Pollença implanta un nuevo modelo de recogida selectiva para potenciar el reciclaje

El Ayuntamiento de Pollença, a través de la Empresa Municipal de Servicios (EMSER 2002 SLU), iniciará en las próximas semanas la implantación progresiva del nuevo modelo de recogida selectiva de residuos en el municipio. "Este cambio tiene como objetivo mejorar la separación en origen y reducir la fracción de desecho", explica el Consistorio. Al mismo tiempo, "se quiere avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente".

El nuevo sistema supone una evolución del modelo actual e incorporará nuevas herramientas y servicios adaptados a las necesidades del municipio, apostando por una economía circular. Entre las principales novedades, destaca la introducción de la recogida de la fracción orgánica, que se desplegará tanto en el servicio puerta a puerta (PaP) como en los productores singulares (restaurantes, cafeterías, comercios y otras actividades económicas).

Paralelamente, se llevará a cabo la renovación y ampliación de la red de contenedores, con la incorporación de nuevos contenedores específicos para la materia orgánica, que dispondrán de sistemas de cierre electrónico mediante llavero o tarjeta, facilitando un uso más ordenado y adaptado del servicio.

También se pondrán en funcionamiento las áreas de aportación, espacios habilitados para el depósito de residuos en aquellas zonas del municipio donde, por sus características como el suelo rústico o la dispersión de viviendas, no es posible implantar el sistema puerta a puerta.

Estas áreas estarán equipadas con contenedores diferenciados por fracciones y dispondrán de sistemas de cierre e identificación de usuarios, que "permitirán un uso más controlado, ordenado y eficiente del servicio". Este sistema permite adaptar el servicio a las diferentes realidades del municipio, subraya la institución municipal.

La implantación del nuevo modelo se realizará de forma progresiva y coordinada durante los próximos meses, a fin de garantizar una transición adecuada y facilitar la adaptación de la ciudadanía y de los establecimientos.

Durante este proceso, se llevarán a cabo acciones informativas, reparto de materiales, sesiones explicativas y atención personalizada para resolver dudas y acompañar a los usuarios en el cambio.

En este contexto, el Ayuntamiento destaca que el programa de Inspección Técnica de Residuos (ITR), puesto en marcha en enero de 2026, se reforzará durante las diferentes campañas de implantación del nuevo modelo. Las ITR son un servicio voluntario que consiste en visitas personalizadas a viviendas y establecimientos para analizar cómo se realiza la separación de los residuos y ofrecer pautas prácticas para mejorarla de forma sencilla y adaptada a cada caso.

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Esta nueva etapa se enmarca dentro de la campaña "VISC-A-POLLENÇA! De Formentor al Puig, cap residu al rebuig!”, que quiere reforzar la implicación de toda la ciudadanía en la correcta gestión de los residuos, promoviendo "un modelo más limpio, responsable y alineado con los objetivos de sostenibilidad". El proyecto está asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea.