La plataforma Son Bonet Pulmó Verd exige a Prohens que “dé la cara” ante el proyecto fotovoltaico de AENA

La plataforma Son Bonet Pulmó Verd ha expresado su “indignación” con la presidenta del Govern, Marga Prohens, por lo que considera “más de 200 días de silencio” ante el proyecto de megaparc fotovoltaico que AENA prevé en el entorno de Son Bonet. La entidad vecinal reclama a la jefa del Ejecutivo autonómico que “dé la cara” y explique qué acciones ha impulsado desde su llegada al Consolat de Mar para frenar una iniciativa que, según la plataforma, amenaza el espacio libre público de la zona.

Miembros de la plataforma en la protesta sorpresa en el Consolat. / Miquel Bosch

La entidad vecinal recuerda que Prohens mostró en el pasado su apoyo a las reivindicaciones vecinales en defensa de Son Bonet. Sin embargo, la plataforma sostiene que, desde que asumió la presidencia del Govern el 6 de julio de 2023, ese respaldo “parece haber desaparecido”. “El silencio de Prohens ante el polémico proyecto de AENA ha sido ensordecedor”, denuncian.

La entidad subraya que, desde el archivo de la declaración de impacto ambiental del proyecto, poco se ha sabido, a su juicio, de la labor de las instituciones autonómicas para proteger Son Bonet. La plataforma asegura que ha seguido presionando para que se plantee a AENA una alternativa basada en la creación de un bosque urbano, impulsada desde el Ayuntamiento de Marratxí, pero lamenta que hasta ahora solo han recibido “palabras”, mientras el proyecto fotovoltaico continúa avanzando en viabilidad económica y administrativa.

Una de las pancartas. / Miquel Bosch

Los vecinos insisten en que el “pulmón de Son Bonet sigue en peligro”, pese a que durante los últimos años la movilización vecinal y política consiguió tumbar el interés industrial del proyecto y que se archivara su declaración de impacto ambiental. Para la plataforma, la situación actual evidencia una “inacción” por parte del Govern.

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La entidad sí valora de forma positiva el reciente anuncio del Ayuntamiento de Marratxí, que ha manifestado su rechazo frontal al proyecto de AENA.La plataforma se muestra satisfecha con este posicionamiento y anima al alcalde, Jaume Llompart, a “continuar en la lucha”. No obstante, considera que el gesto llega “un poco tarde”, después de casi tres años esperando un contacto oficial con AENA y una defensa institucional más firme de las reivindicaciones vecinales.

La entidad reclama ahora al alcalde que concrete qué pasos dará para intentar evitar el proyecto y si impulsará formalmente la propuesta del bosque urbano. La plataforma también pide a Llompart que aproveche su proximidad política con Prohens para facilitar una reunión entre la presidenta del Govern y los representantes vecinales, un encuentro que aseguran haber solicitado de forma reiterada desde principios de octubre del año pasado.

Entre sus reivindicaciones, Son Bonet Pulmó Verd exige una reunión con Marga Prohens y un posicionamiento claro del Govern balear en contra del megaparque fotovoltaico de AENA en el espacio libre público de Son Bonet. “Queremos hechos y acciones, no solo declaraciones”, concluye la plataforma.