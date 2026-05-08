Investigadores y entidades agrarias abordan los efectos del cambio climático sobre el campo de Baleares

Profesionales, investigadores y entidades del sector agrario se han reunido este viernes en la finca experimental de sa Canova (sa Pobla) para abordar los efectos que el cambio climático puede tener sobre el campo de Baleares.

La jornada, desarrollada bajo el lema 'Agua, suelo y bioeconomía: soluciones innovadoras y regenerativas para una agricultura resiliente', ha sido organizada por sa Canova y el Clúster Químico de Baleares (CliQIB).

La jornada se ha enmarcado en el proyecto europeo Economía Circular y Soluciones Sostenibles en Agroalimentación en el Mediterráneo (Cesam), del que la Fundación Bit es socia institucional, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.

En este contexto, sa Canova y Aeris Tecnologías Ambientales, con el apoyo de CliQIB y Leitat, han desarrollado una iniciativa de innovación abierta llamada Ssoil, financiada a través del programa de financiación en cascada del Cesam.

Ssoil es una iniciativa orientada a mejorar la sostenibilidad del sector agroalimentario mediante la valorización de residuos orgánicos y restos de poda.

Proyecto

El proyecto apuesta por tecnologías de fermentación en estado sólido para transformar estos subproductos en materiales de alto valor agronómico, ricos en nutrientes, carbono orgánico y bioestimulantes, contribuyendo al cierre de los ciclos de nutrientes y la reducción del impacto ambiental.

Durante la jornada se abordaron experiencias de innovación agraria, salud del suelo, bioeconomía aplicada, valorización de subproductos del sector primario, adaptación climática y participación ciudadana en la generación de conocimiento ambiental. También se han compartido iniciativas orientadas a reforzar la resiliencia de los sistemas agrarios y promover soluciones sostenibles para el territorio.

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La jornada ha concluido con una visita técnica guiada a la finca sa Canova para conocer de primera mano el desarrollo del proyecto Eco'H-Aljub, la validación de compuestos mejorados y otras experiencias vinculadas a plantas medicinales y extractos vegetales.