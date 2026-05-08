Drones para vigilar el verano: Calvià despliega su unidad policial más avanzada

El Ayuntamiento de Calvià ha dado un paso más en su estrategia de seguridad con la puesta en marcha de la nueva Unidad de Drones de la Policía Local, presentada este viernes en el cuartel de Son Bugadelles. El servicio ya está operativo y llega justo a tiempo para afrontar la temporada alta turística con mayores recursos de vigilancia, control y respuesta, según la institución municipal.

La iniciativa ha supuesto una inversión total de 82.000 euros y se enmarca en la apuesta del Consistorio por modernizar los medios policiales. La unidad operará bajo un "estricto marco legal", cumpliendo con la normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la legislación vigente en materia de protección de datos, con protocolos definidos que garantizan el equilibrio entre la seguridad pública y la privacidad de la ciudadanía.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha destacado durante la presentación que “nuestra Policía Local debe contar con los mejores equipos técnicos y humanos para salvaguardar la seguridad de ciudadanos y turistas”. En este sentido, ha recordado que el municipio ya reforzó su operativa con agentes de paisano y que ahora “se sitúa a la vanguardia con esta unidad de drones, consolidando a Calvià como un referente en seguridad, ocio responsable y capacidad de reacción”.

El proyecto ha contado con el respaldo económico del Consell de Mallorca, que ha aportado 60.000 euros a través del Plan de Obras y Servicios (POS) 2024-2025. La consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha subrayado que esta herramienta permitirá “potenciar la efectividad de las misiones policiales”, al tiempo que ha valorado positivamente que la inversión insular se traduzca en “un servicio pionero que refuerza la seguridad y mejora la calidad de vida de los vecinos”.

Por su parte, la primera teniente de alcalde y responsable de Seguridad, Esperanza Català, ha incidido en que la incorporación de drones supone “un paso decisivo hacia un modelo de seguridad más eficiente y moderno”, especialmente en un municipio con una gran extensión territorial, fuerte presión turística y zonas de difícil acceso.

El Consistorio explica que la unidad está integrada por un subinspector, un oficial, tres policías y tres agentes en formación, todos ellos con la capacitación necesaria como pilotos y radiofonistas certificados. Además, cuenta con un centro de mando móvil instalado en un furgón 4x4, lo que permite una rápida intervención sobre el terreno.

El dron principal incorpora cámara térmica de alta resolución, visión nocturna, zoom de largo alcance y sistemas de seguimiento inteligente. Entre sus capacidades destaca la identificación de personas a más de 1.300 metros, la medición de distancias mediante telémetro láser y la obtención de coordenadas en tiempo real hasta 1.800 metros. También puede desplegarse en apenas 15 segundos y operar a una distancia de hasta 25 kilómetros.

La unidad dispone asimismo de drones de pequeño tamaño, por debajo de los 250 gramos, especialmente útiles para intervenciones en entornos urbanos o naturales y en tareas de búsqueda y rescate.

Vigilancia del tráfico, supervisión de eventos y búsquedas de desaparecidos

Las principales líneas de actuación incluyen el control y vigilancia del tráfico, con especial atención a las principales arterias del municipio para detectar retenciones y proponer desvíos en tiempo real. También se emplearán en la supervisión de grandes eventos, fiestas patronales y zonas de alta afluencia, así como en la monitorización de áreas de ocio nocturno para prevenir incidentes o comportamientos incívicos.

En el ámbito de emergencias, los drones facilitarán la búsqueda de personas desaparecidas en colaboración con Protección Civil, especialmente en zonas de difícil acceso, gracias al uso de cámaras térmicas y nocturnas. Asimismo, reforzarán la vigilancia del litoral, permitiendo detectar embarcaciones irregulares o situaciones de riesgo en playas y calas.

Noticias relacionadas

Otra de sus aplicaciones será la documentación de accidentes de tráfico mediante fotogrametría, lo que permitirá agilizar los atestados y reducir el tiempo de corte de las vías. También se utilizarán en tareas preventivas ante incendios o inundaciones, así como en la detección de infracciones medioambientales, vertidos ilegales o irregularidades en obras.