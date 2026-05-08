Denuncian el estado de abandono del bar de s'Illot de Alcúdia, de propiedad municipal

La formación Més per Alcúdia ha denunciado este viernes el estado de abandono y deterioro en el que se encuentra actualmente el Bar-Restaurante de s’Illot, un inmueble de titularidad municipal propiedad del Ayuntamiento de Alcúdia y gestionado mediante concesión administrativa.

Según ha señalado el partido, las instalaciones presentan "condiciones muy deficientes, con evidentes signos de dejadez, falta de mantenimiento y diversos elementos en mal estado" que, según advierten, podrían suponer un "riesgo" para la seguridad.

El restaurante está actualmente cerrado al público. / Més per Alcúdia

En este sentido, Més per Alcúdia ha criticado la inacción del equipo de gobierno municipal, integrado por PP, Vox y Unió per Alcúdia, y ha calificado de “inadmisible” que un espacio público alcance este nivel de degradación sin que se hayan adoptado medidas para garantizar su conservación y buen estado. La formación subraya, además, que se trata de un enclave ubicado en un entorno natural de gran valor para el municipio.

La imagen del local evidencia un grave estado de abandono. / Més per Alcúdia

Por último, el partido ha reclamado que el mantenimiento de los espacios públicos no se limite a actuaciones puntuales coincidiendo con la temporada turística. “La conservación debe ser una prioridad durante todo el año”, defienden, insistiendo en la necesidad de una gestión continuada que garantice tanto la seguridad como la calidad de las infraestructuras municipales.

La versión municipal

Por su parte, la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, explica al respeto que el Ayuntamiento tiene informes municipales que "ponen de manifiesto una serie de insuficiencias en materia de seguridad, salubridad y protección exigidas por el Código Técnico de la Edificación".

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Asimismo, Linares añade que la licitación de la explotación está en fase de redacción de los pliegos y que estos "contemplarán la obligación del nuevo concesionario de realizar las actuaciones necesarias para la correcta explotación del bar". En principio, el Ayuntamiento espera que el local pueda reabrir este verano, aunque admite que será "más tarde" de lo habitual.