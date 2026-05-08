Campos incorpora al patrimonio municipal la máquina Minerva de la Imprenta Adrover

El Ayuntamiento de Campos ha presentado la restauración de la máquina Minerva, una pieza histórica de la Imprenta Adrover que ha quedado instalada en la entrada del Edificio Polivalente.

La máquina, de la marca Ordesa, fue adquirida en 1958 por Miquel Adrover Ginard, fundador de la Imprenta Adrover. Durante más de cincuenta años imprimió miles de tarjetas, invitaciones, recordatorios, estampas, sobres, etiquetas y programas, formando parte de la vida social y cultural del municipio.

Hacia el año 2010, la familia Adrover Cirer donó la Minerva al Ayuntamiento de Campos con la voluntad de que algún día pudiera ser exhibida y pasara a formar parte del patrimonio histórico de los campaners y campaneres. Este deseo ahora se ha hecho realidad en un acto cargado de emoción, especialmente por el recuerdo de Miquel Adrover, conocido como “l’amo en Miquel de sa Impremta”, y de su hijo Sebastià Pere, fallecidos durante el último lustro.

Durante la presentación, Miquel Oliver Adrover y Miquel Àngel Adrover Perelló, nietos y ahijados de la familia, explicaron la historia familiar de la imprenta y recitaron un poema propio. “Esta pieza, ahora restaurada, imprimió durante décadas miles de trabajos para el pueblo y ahora se exhibe con un molde de letras para mostrar cómo funcionaba”, desgranó Oliver. El descubrimiento de la máquina corrió a cargo de dos miembros de la Brigada Municipal, responsables de su restauración.

Historias que dejan huella

La alcaldesa de Campos, Xisca Porquer, destacó que “los pueblos no se construyen solo con calles, sino también con las personas y las historias que dejan huella”. Porquer agradeció la generosidad de la familia Adrover y remarcó que con esta donación “no solo se conserva una máquina, sino que se recupera memoria, recuerdos y una parte de la historia del pueblo”. “Hacer una donación de una pieza como esta no es solo ceder un objeto, es compartir una historia”, afirmó la alcaldesa. “A partir de ahora, será una herramienta para continuar haciendo cultura, para despertar curiosidad y recordar que detrás de cada palabra impresa, siempre ha habido una historia”.

Por su parte, la regidora de Cultura, Carmen Marín , recordó que “una máquina de imprenta no solo representa una técnica, sino toda una manera de trabajar: paciente, precisa, artesanal… y profundamente ligada a la historia de la Impremta Adrover de Campos. Durante cincuenta años, trabajó sin descanso para suministrar todo tipo de impresiones al servicio de la gente de nuestro pueblo. Ahora, esta máquina deja de ser solo un recuerdo para convertirse en patrimonio compartido, en un elemento que nos habla del pasado pero que, a partir de ahora, queda al alcance de todos”.

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A partir de este jueves, la Minerva se puede visitarse dentro del horario habitual de la Biblioteca.