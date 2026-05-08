Obras municipales
Alaró invierte un millón en mejorar los servicios hidráulicos de la calle Joan Alcover
El proyecto incluye mejoras adicionales en otras calles de la localidad
El Ayuntamiento de Alaró informa este viernes que ha adjudicado el contrato de obras del proyecto de mejora de los servicios hidráulicos de la calle Joan Alcover a la empresa AMER E HIJOS, S.A., por un importe total de 1.083.642,55 euros (IVA incluido).
Esta actuación se enmarca dentro del plan de inversiones municipales en el núcleo urbano, anunciado por el Consistorio, y cuenta con una aportación económica del Govern a través del Impuesto del Turismo Sostenible, y más concretamente en relación con el Pacto del Agua.
"El proyecto tiene como objetivo la renovación integral de las infraestructuras del ciclo del agua en el ámbito de la calle Joan Alcover y calles adyacentes, con la finalidad de mejorar la eficiencia de la red, reducir averías y minimizar las pérdidas de agua", señala el Ayuntamiento.
Las obras previstas incluyen la renovación de la red de agua potable y alcantarillado, la sustitución de colectores antiguos, la incorporación de nuevas infraestructuras de drenaje y la reposición de los pavimentos afectados.
Como novedad destacada respecto a la fase de licitación, la empresa adjudicataria ha incorporado mejoras adicionales al proyecto, que incluyen la pavimentación de tramos de la avenida de la Constitución y de la calle Pere Rosselló Oliver, así como ampliaciones de aceras, sin coste adicional para el Ayuntamiento.
El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha destacado que “esta adjudicación supone un paso más en el compromiso del Ayuntamiento por modernizar las infraestructuras básicas del municipio y garantizar un servicio más eficiente a la ciudadanía. Las mejoras incorporadas permiten ampliar el impacto positivo de la actuación y seguir avanzando en la mejora del espacio público”.
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