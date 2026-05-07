Sóller arranca su fin de semana grande de fiesta: tradición, emoción y 8.500 personas listas para el Firó

Sóller ya vive de lleno su esperado fin de semana grande de ferias, que ha arrancado este jueves pasado por agua pero con un acto cargado de simbolismo, emoción y tradición, y que culminará el próximo lunes con el multitudinario Firó, la celebración más emblemática del municipio.

La jornada inaugural ha tenido lugar en una abarrotada parroquia de Sant Bartomeu, donde se han dado cita representantes de la vida política, social, económica y cultural de la localidad, así como numeroso público. Entre las autoridades asistentes han destacado la presidenta del Govern, Marga Prohens; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez.

El acto central y más solemne ha sido la investidura de las Valentes Dones, las figuras más representativas de estas fiestas. Este año el honor recae en Silvia Arbona y Lina Sampol, quienesha recogido el testigo de Àngela Morell y Aurora Sampol, protagonistas de la edición anterior. La ceremonia, cargada de emoción, volvió a poner en valor el papel histórico y simbólico de estas mujeres en la defensa de Sóller durante la incursión mora acaecida el 11 de mayo de 1561.

Tras la investidura, ha llegado el turno del pregón, que este año estuvo a cargo de Patricia Eugenio, presidenta del Joventut Mariana, el club de baloncesto más antiguo de Mallorca con más de 75 años de historia. En su intervención, Eugenio ha ofrecido un discurso cercano y emotivo, centrado en su trayectoria personal y familiar, así como en su vínculo con el club, donde jugó desde la infancia hasta alcanzar el primer equipo femenino. La pregonera ha destacado los valores del deporte, como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo, y su impacto en la sociedad sollerica.

El pregón y la investidura han marcado así el pistoletazo de salida a un intenso programa festivo que se prolongará durante todo el fin de semana, con actividades lúdicas, culturales y deportivas, además de la tradicional mostra ramadera.

Firó

El punto culminante llegará el lunes con la celebración del Firó, la fiesta por excelencia de Sóller. Este evento recrea la histórica defensa del pueblo frente al ataque de piratas sarracenos en el siglo XVI, mediante espectaculares batallas entre moros y cristianos que se escenifican en la plaza de la Constitución y otros puntos del municipio. Para esta edición se espera la participación de unas 8.500 personas, lo que convierte al Firó en una de las representaciones populares más multitudinarias de Baleares.

Con el objetivo de garantizar la seguridad durante los actos del Firó, se desplegará un dispositivo formado por 160 efectivos de distintos cuerpos, que velarán por el buen desarrollo de una celebración que cada año atrae a miles de visitantes.

Antes de llegar al gran día, Sóller vivirá este domingo su jornada más gastronómica. No habrá casa en el municipio donde no se saboreen los tradicionales caracoles con alioli, el plato estrella de la feria, que forma parte inseparable de la identidad festiva local. Con todo, Sóller ya está en marcha para vivir uno de los momentos más esperados del año.