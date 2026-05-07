SFM incorpora un tren histórico de València para divulgar el patrimonio ferroviario

La empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha formalizado con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) la cesión gratuita de un tren diésel histórico, correspondiente a la serie 2300, de la marca MAN, con el objetivo de recuperarlo y destinarlo a iniciativas de carácter educativo, cultural y patrimonial.

Este ferrocarril, que prestó servicio comercial durante décadas en la red de Alicante, es una unidad de vía estrecha que forma parte de la historia reciente del transporte ferroviario, según destaca el Govern.

Se trata de un tren idéntico a los que circularon en Mallorca desde mediados de los años cincuenta hasta 1996, cuando la llegada de las primeras unidades CAF 6100 supuso la retirada de estas composiciones, que posteriormente fueron vendidas a los ferrocarriles del Chaco (Argentina).

"Esta vinculación con la historia ferroviaria de la isla aporta un valor añadido a la cesión, al permitir recuperar una parte significativa de la memoria colectiva asociada al servicio que operaba entre Palma e Inca, así como a las últimas circulaciones de las líneas de Santanyí y Manacor-Artà. Se trata de un modelo especialmente apreciado en el ámbito ferroviario, que SFM recupera y preserva, evitando su desaparición definitiva", añade la empresa pública ferroviaria.

Imagen del tren que ha sido cedido por València a Balears. / Caib

En concreto, SFM prevé dar tres usos principales a este material. Por un lado, se destinará a actividades educativas y divulgativas, con visitas y acciones para explicar el funcionamiento del tren y su evolución tecnológica. Por otro, se estudiará su puesta en servicio para viajes especiales o circulaciones históricas, siempre que las condiciones técnicas lo permitan. Finalmente, se contempla su posible incorporación a un espacio expositivo o museístico, como elemento representativo de la memoria ferroviaria.

El Consejo de Administración de FGV acordó la retirada de este material al considerarlo innecesario para el servicio actual y aprobó su cesión gratuita a SFM, atendiendo al interés mostrado por la entidad en su conservación. "Esta decisión permite dar una segunda vida a un tren con valor histórico, evitando su degradación", celebra la entidad ferroviaria.

De acuerdo con las condiciones establecidas, SFM dispone de un plazo máximo de tres años para impulsar el proyecto de recuperación y puesta en valor. La entidad asumirá el traslado del tren, así como las tareas de mantenimiento, conservación y adecuación técnica necesarias, que se desarrollarán en una fase posterior mediante la correspondiente licitación para su rehabilitación.

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"La operación ha sido possible gracias a la buena sintonía existente entre SFM y FGV. La cesión tiene carácter indefinido, si bien FGV podrá supervisar su estado y uso para garantizar que se destina a los fines previstos", apunta.