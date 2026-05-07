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Sencelles afirma que la subida en la 'escoleta' afectaría solo a servicios complementarios

El Ayuntamiento y la cooperativa gestora defienden que la propuesta busca garantizar la viabilidad del servicio sin afectar al tramo gratuito de 0 a 3 años

Imagen de archivo de un pleno celebrado en Sencelles.

Imagen de archivo de un pleno celebrado en Sencelles. / DM

Redacción Part Forana

Sencelles

El Ayuntamiento de Sencelles y la cooperativa Els dos Pous, gestora de la escoleta municipal Els Molins desde 2009, han salido al paso de las recientes informaciones difundidas por Més per Sencelles sobre una subida de cuotas, aclarando que cualquier ajuste planteado no afectaría al tramo educativo básico de 0 a 3 años, que podrá seguir beneficiándose del decreto de gratuidad en el horario de 9 a 13 horas. En este sentido, el Consistorio asegura que el incremento planteado "solo afectaría a servicios complementarios"

Desde el Consistorio han explicado que la propuesta no parte del equipo de gobierno, sino de un estudio económico elaborado por la cooperativa, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del servicio ante el aumento de costes y los cambios normativos en materia laboral.

Por su parte, la cooperativa ha subrayado que la cifra de una posible subida en torno al 30% no responde a una decisión definitiva, sino a una propuesta de corresponsabilidad que plantea repartir el esfuerzo entre familias y Ayuntamiento para mantener la calidad del servicio. En este sentido, ha defendido el modelo educativo del centro, basado en ratios ajustadas, atención individualizada y acompañamiento a las familias.

Ambas partes han coincidido en destacar la importancia de preservar un servicio esencial para el municipio y han apelado a la responsabilidad en el tratamiento de esta cuestión, evitando generar confusión en torno a la educación de 0 a 3 años.

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Asimismo, han puesto en valor el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la cooperativa para garantizar una educación pública, accesible y de calidad, reafirmando su compromiso con el bienestar de los niños y de toda la comunidad educativa.

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