Las mascotas podrán viajar en los autobuses del TIB en Mallorca: estas son las normas y la fecha de entrada en vigor

Los usuarios de los autobuses interurbanos del TIB en Mallorca podrán viajar con sus animales de compañía a partir del próximo domingo 7 de junio, siempre que lo hagan dentro de un transportín y no causen molestias al resto de pasajeros.

La medida forma parte de las nuevas normas de uso del servicio de autobús interurbano aprobadas por el Consorcio de Transportes de Mallorca, que han sido publicadas este jueves en el BOIB y entrarán en vigor un mes después.

Cartel de las nuevas normas para que las mascotas viajen en el TIB. / CAIB

Hasta ahora, en los autobuses de la red TIB solo estaba permitido el acceso de perros de asistencia. Con la nueva regulación, podrán subir al autobús animales de compañía como perros, gatos, hurones y pequeñas aves no de corral, siempre que viajen en una cesta o transportín.

La normativa establece que solo se permitirá un transportín por persona. Este deberá colocarse a los pies o sobre las piernas del acompañante, sin ocupar en ningún caso un asiento. Además, el animal no podrá suponer un riesgo ni una molestia para el resto de usuarios.

Queda prohibido, en cambio, el acceso con animales exóticos, como reptiles, arañas o insectos.

Perros de asistencia

Los perros de asistencia seguirán pudiendo acceder al autobús sin necesidad de transportín. En estos casos, el animal deberá estar registrado por un organismo competente y la persona usuaria tendrá que mostrar al conductor el carné expedido por la administración pública correspondiente.

Las nuevas normas también detallan las condiciones para el transporte de equipaje de mano, maletas, bicicletas, cochecitos infantiles y otros bultos, además de recordar las normas de convivencia para garantizar un viaje seguro y mejorar la calidad del servicio.

El texto final incorpora aportaciones del IBDona y de entidades de personas con discapacidad como ASPAYM, tras el periodo de exposición pública y el debate en diferentes órganos, entre ellos el Consejo Balear de Transportes.