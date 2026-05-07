Inca despacha 700 raciones de habas solidarias durante el Dijous Gros

La ciudad de Inca vive hoy una de sus jornadas más animadas con la celebración del Dijous Gros, que desde primeras horas de la mañana ha llenado el centro de ambiente, actividad y visitantes atraídos por una amplia oferta comercial, cultural y festiva. A pesar del día inestable, la lluvia no ha aparecido en la capital del Raiguer y los actos matinales han podido llevarse a cabo sin problemas.

La gastronomía, como es tradición, ha sido otro de los grandes atractivos. La Plaça de l’Aigua ha acogido el Dinar Popular de Faves, que en su duodécima edición ha repartido hasta 700 raciones solidarias de 'bessons de fava' cocinadas por la asociación gastronómica Ca n’Ignasi. Como es habitual, los beneficios de esta comida popular se entregan a la ONG Inca Mallorca Solidària para financiar los diversos proyectos solidarios que lleva a cabo.

Las autoridades han colaborado en la elaboración del suculento plato. / Ajuntament

Desde temprano, el tradicional mercado semanal ha desplegado más puestos que nunca, ocupando las principales calles y convirtiéndose en uno de los grandes focos de atracción. Vecinos y visitantes han recorrido los estands en busca de productos locales, artesanía y oportunidades.

Las calles de Inca han estado muy animadas durante la mañana. / Ajuntament

Uno de los epicentros de la actividad ha sido la Plaça del Mercat, donde la ‘Botiga al carrer’ ha vuelto a sacar el comercio local a la calle. Decenas de establecimientos han participado ofreciendo descuentos y promociones, en el marco de la campaña '+ Local + Nostre + Dijous Gros', que durante toda la semana ha incentivado las compras en los negocios de proximidad.

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La oferta comercial ha sido, como siempre, muy variada. / Ajuntament

A lo largo de la mañana se han llevado a cabo diferentes actividades relacionadas con la música, el deporte y el arte, en una nueva edición de la antigua feria primaveral de Inca que había sido recuperada en el año 2013 después de un largo paréntesis de más de un siglo sin organizarse. El Dijous Gros ha vuelto a confirmar su papel como una de las citas más destacadas del calendario festivo de Inca, poniendo en valor el comercio local y dinamizando la vida social y económica del municipio.