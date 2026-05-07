Ferias primaverales
Inca despacha 700 raciones de habas solidarias durante el Dijous Gros
La capital del Raiguer celebra una nueva edición de su antigua feria primaveral, enfocada a la promoción del comercio local
La ciudad de Inca vive hoy una de sus jornadas más animadas con la celebración del Dijous Gros, que desde primeras horas de la mañana ha llenado el centro de ambiente, actividad y visitantes atraídos por una amplia oferta comercial, cultural y festiva. A pesar del día inestable, la lluvia no ha aparecido en la capital del Raiguer y los actos matinales han podido llevarse a cabo sin problemas.
La gastronomía, como es tradición, ha sido otro de los grandes atractivos. La Plaça de l’Aigua ha acogido el Dinar Popular de Faves, que en su duodécima edición ha repartido hasta 700 raciones solidarias de 'bessons de fava' cocinadas por la asociación gastronómica Ca n’Ignasi. Como es habitual, los beneficios de esta comida popular se entregan a la ONG Inca Mallorca Solidària para financiar los diversos proyectos solidarios que lleva a cabo.
Desde temprano, el tradicional mercado semanal ha desplegado más puestos que nunca, ocupando las principales calles y convirtiéndose en uno de los grandes focos de atracción. Vecinos y visitantes han recorrido los estands en busca de productos locales, artesanía y oportunidades.
Uno de los epicentros de la actividad ha sido la Plaça del Mercat, donde la ‘Botiga al carrer’ ha vuelto a sacar el comercio local a la calle. Decenas de establecimientos han participado ofreciendo descuentos y promociones, en el marco de la campaña '+ Local + Nostre + Dijous Gros', que durante toda la semana ha incentivado las compras en los negocios de proximidad.
A lo largo de la mañana se han llevado a cabo diferentes actividades relacionadas con la música, el deporte y el arte, en una nueva edición de la antigua feria primaveral de Inca que había sido recuperada en el año 2013 después de un largo paréntesis de más de un siglo sin organizarse. El Dijous Gros ha vuelto a confirmar su papel como una de las citas más destacadas del calendario festivo de Inca, poniendo en valor el comercio local y dinamizando la vida social y económica del municipio.
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