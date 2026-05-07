Grupo Martí Mobility presenta con éxito sus nuevas marcas asiáticas en unas jornadas de puertas abiertas en Manacor

Grupo Martí Mobility celebró los días 5 y 6 de mayo unas jornadas de puertas abiertas en sus instalaciones del Polígono de Manacor,con el objetivo de presentar al público sus nuevas marcas asiáticas: EVO, DR, Sportequipe, ICH-X y Tiger.

El evento fue un éxito de convocatoria y permitió a particulares, empresas y familias conocer de cerca una nueva generación de vehículos que llega al mercado conuna propuesta competitiva, actual y adaptada a las necesidades de movilidad de hoy.

Durante las jornadas, los asistentes pudieron descubrir los diferentes modelos expuestos, recibir atención personalizada por parte del equipo comercial de Grupo Martí Mobility y resolver dudas sobre prestaciones, equipamiento, financiación, disponibilidad y características de cada marca.

Además, uno de los puntos más destacados del evento fue la posibilidad de realizar pruebas de conducción sin compromiso, una experiencia que permitió a los visitantes comprobar de primera mano el comportamiento, la comodidad y la tecnología de los nuevos vehículos.

Nuevas marcas para una nueva etapa de la movilidad

Con la incorporación de EVO, DR, Sportequipe, ICH-X y Tiger, Grupo Martí Mobility refuerza su compromiso con la evolución del sector automovilístico y amplía su oferta con marcas que destacan por su diseño, equipamiento, tecnología y buena relación calidad-precio.

Estas nuevas firmas responden a una demanda creciente por parte de los conductores que buscan alternativas diferentes a las marcas tradicionales, con vehículos modernos, funcionales y preparados para distintos estilos de vida.

Desde modelos pensados parael uso urbano y familiar, hasta propuestas SUV, deportivas o de espíritu más aventurero, las nuevas marcas presentadas durante las jornadas ofrecen soluciones para un público amplio y diverso.

Grupo Martí Mobility evoluciona con el sector

Grupo Martí Mobility continúa así su proceso de crecimiento y adaptación a los nuevos hábitos de compra y movilidad. La empresa, con una sólida trayectoria en el sector de la automoción en Mallorca, apuesta por incorporar nuevas marcas que permitan ofrecer más opciones a sus clientes, manteniendo siempre un servicio cercano, profesional y personalizado.

Las jornadas celebradas enManacor reflejanesta evolución:un eventoabierto, accesible ypensado paraacercar alpúblico lasnovedades delmercado deuna forma directa y transparente.

La buena acogida por parte de los asistentes confirma el interés que despiertan estas nuevas marcas y refuerza la posición de Grupo Martí Mobility como punto de referencia para quienes buscan descubrir nuevas alternativas de movilidad en Mallorca.

Sobre Grupo Martí Mobility

Grupo Martí Mobility es un grupo empresarial vinculado al sector de la automoción enMallorca, conuna ampliatrayectoria ypresencia enel mercado local. La compañía trabaja para ofrecer soluciones de movilidad adaptadas a las necesidades actuales de particulares, familias, profesionales y empresas.

Con laincorporación denuevas marcascomo EVO, DR, Sportequipe, ICH-Xy Tiger, Grupo Martí Mobility sigue ampliando su propuesta comercial y consolidando su apuesta por una movilidad moderna, competitiva y accesible.

Contacto:

Grupo Martí Mobility

Polígono de Manacor Calle Fusters, 43

www.grupomarti.net