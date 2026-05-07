Firó de Sóller 2026: dónde aparcar y cómo llegar sin atascos

Con la llegada de la esperada Fira y el Firó, Sóller se prepara para recibir a miles de visitantes, lo que supone un reto logístico de primer orden para la movilidad en el valle. Para facilitar la llegada de quienes opten por el vehículo privado, el Ayuntamiento de Sóller ha habilitado y reforzado los aparcamientos situados estratégicamente en la carretera del desvío, una zona que permite acceder al corazón de la fiesta en menos de diez minutos a pie. Entre las opciones disponibles destacan el aparcamiento de Can Tinet, con capacidad para 172 vehículos; el de Los Naranjos, con 120 plazas; y el de Can Cera, ubicado en el Camí del Dragonar, que ofrece 99 espacios adicionales.

Como novedad principal desde esta misma semana, se suma a esta red el aparcamiento de Sa Mosca, que añade 117 plazas más para turismos. Es fundamental que los conductores tengan en cuenta que todas estas zonas están reguladas por el servicio de ORA, por lo que resulta preceptivo realizar el pago correspondiente para evitar sanciones y los consecuentes dolores de cabeza que empañen la jornada festiva.

A pesar de este despliegue de plazas de estacionamiento, las autoridades locales y los servicios de movilidad insisten en que la opción más inteligente para desplazarse a Sóller sigue siendo el transporte público. La línea 204 conecta Palma con el municipio cada media hora, operando de forma ininterrumpida desde primera hora de la mañana hasta la medianoche, lo que ofrece una flexibilidad total a los asistentes.

Sin embargo, si lo que se busca es una experiencia libre de cualquier contratiempo, el tren de Sóller se erige como la alternativa estrella. Además de ofrecer un viaje inolvidable por los paisajes de la Serra de Tramuntana a bordo de sus vagones históricos, cuenta con la ventaja competitiva de ser el único medio de transporte que no se ve afectado por las retenciones que se producen casi a diario en la carretera principal. Y lo que es más importante: parte desde el centro de Palma y llega al centro de Sóller.

Colapso

Cabe recordar que la semana pasada se vivieron momentos de gran frustración con conductores inmovilizados durante casi una hora debido al intenso tráfico en la carretera de Sóller. En situaciones de colapso extremo, el protocolo de seguridad obliga al cierre intermitente del túnel de Sóller para evitar que los vehículos queden atrapados dentro de la galería, lo que agrava los tiempos de espera. Estas retenciones suelen seguir un patrón fijo: se intensifican a media mañana en sentido Sóller y se trasladan a la media tarde en sentido Palma, coincidiendo con el regreso de los visitantes.

Por todo ello, se recomienda planificar el viaje con antelación, priorizar el transporte público y, en caso de utilizar el coche, dirigirse directamente a los aparcamientos disuasorios habilitados para garantizar una estancia agradable en las fiestas.