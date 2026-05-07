El aparcamiento solo para residentes gana terreno en Mallorca: Alcúdia y Banyalbufar se suman a la tendencia

Alcúdia y Banyalbufar son los dos últimos municipios mallorquines que se han sumado a la política de habilitar plazas de aparcamiento sólo para residentes ante la creciente presión sobre el espacio público. Siguen así el camino de otras localidades, como Sóller, Son Servera y Valldemossa, que han restringido zonas de estacionamiento para la población local.

En el caso alcudienc, el Ayuntamiento habilitará un total de 1.050 plazas de aparcamiento destinadas exclusivamente a residentes. Las plazas, identificables por su color verde, se distribuyen en distintas zonas del municipio, tanto en Alcúdia como en el Port, en espacios especialmente saturados y donde tradicionalmente es difícil encontrar sitios para aparcar.

A partir de este miércoles, los vecinos y vecinas de Alcúdia ya pueden solicitar las tarjetas de estacionamiento para residentes si cumplen los requisitos de empadronamiento y de tener el vehículo domiciliado en el municipio del Nord.

A pesar de que el proceso de entrega de las tarjetas se haya iniciado, la medida solo entrará en vigor cuando al menos un ochenta por ciento de estos distintivos hayan sido entregados a las personas interesadas, según explica la alcaldesa Fina Linares. De momento, la Policía Local todavía no multará a las personas que aparquen en las plazas verdes destinadas a los residentes, asegura la regidora popular.

La habilitación de estas más de mil plazas para residentes se ha incluido en la nueva ordenanza municipal reguladora del aparcamiento con limitación horaria en las vías urbanas de Alcúdia, aprobada de forma definitiva el pasado 11 de marzo.

Esta ordenanza distingue entre tres zonas de estacionamiento: la zona azul, cuyo objetivo es el de facilitar la rotación de vehículos en áreas con una importante actividad comercial o administrativa; la zona verde, reservada a los residentes en las llamadas islas peatonales del municipio; y la zona naranja, que se habilitará en zonas cercanas a las playas y que será de carácter estacional durante los meses de verano. Esta última zona todavía no ha sido delimitada, según explica la alcaldesa.

La zona azul estará operativa de lunes a viernes entre las 9.30 y las 13.30 horas y entre las 16.30 y las 20.30 horas, mientras que los sábados estará vigente solamente durante la franja matinal. La zona naranja, por su parte, funcionará entre el 15 de mayo y el 15 de octubre entre las 10 y las 21 horas todos los días de la semana. Por último, la zona verde estará operativa los 24 horas del día durante todo el año.

El caso de Banyalbufar

Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Banyalbufar aprobó el pasado 10 de marzo, de forma inicial, la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las tasas de la ORA. El acuerdo se publicó este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOIB) y abre ahora un periodo de información pública de 30 días para presentar alegaciones. Si no se formulan reclamaciones, la modificación quedará aprobada definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

La medida se aplicará, por ahora, en el casco urbano del Port des Canonge. Según explica la alcaldesa Leonor Bosch, el objetivo es dar respuesta a una demanda vecinal: “Hemos incorporado una zona de aparcamiento exclusivo para residentes. De momento, solo se aplicará a calles del casco urbano del Port des Canonge, que era una reivindicación que hacían los vecinos”.

Una vista general del Port des Canonge / DM

Bosch sostiene que el Ayuntamiento analizó antes experiencias de otros municipios y que en febrero se celebró una reunión informativa con residentes: “Todos estábamos de acuerdo. Va exclusivamente dirigido a residentes para que tengan esta zona para poder aparcar de forma exclusiva”.

Tendencia creciente

La decisión de Banyalbufar se enmarca en una tendencia creciente en Mallorca, especialmente en municipios con núcleos costeros, centros históricos o zonas de elevada afluencia turística. Sóller, por ejemplo, cuenta con zonas ZAR (estacionamiento restringido exclusivo para residentes) y ha ido ampliándolas en el Port de Sóller.

En la información municipal de Sóller, las zonas verdes ZAR se describen de forma clara: “se reservan exclusivamente para residentes identificados” y “los visitantes no pueden aparcar”. Asimismo, Valldemossa ha habilitado un aparcamiento solo para residentes con más de cien plazas y acceso mediante tarjeta Acire.

Además, Son Servera estrenó a principios de este mes tres zonas de aparcamiento para residentes en la zona costera, con capacidad para 300 plazas. Dos de ellas están ubicadas en Cala Millor, en las calles Eucaliptus y Na Llambies, y la tercera en Cala Bona, junto al actual parking situado al lado del puerto marítimo. Solo pueden acceder a estas zonas los vehículos matriculados y que paguen el impuesto de circulación en el municipio.

Los vecinos que quieran utilizar estos aparcamientos deben solicitar una autorización, bien en las oficinas de atención al ciudadano de Son Servera y Cala Millor o de manera telemática a través de la página web municipal.