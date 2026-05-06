La Serra de Tramuntana presenta en la UNESCO la Alianza de Paisajes Culturales

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha reunido este martes en París con el embajador de España ante la UNESCO, Miquel Iceta, y con el director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, para presentar la Alianza de Paisajes Culturales y Lugares Afines, entidad que actualmente preside la Serra de Tramuntana.

Los encuentros se han celebrado en la sede de la UNESCO y han contado también con la asistencia de la directora insular de Coordinación, Sandra Morell, y de la secretaria general de la Alianza desde el Paisaje Cultural de Aranjuez, María del Pozo.

Durante las reuniones, Galmés ha destacado el papel de la Alianza en la preservación, gestión y divulgación de los paisajes culturales declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Asimismo, ha expuesto los principales proyectos estratégicos y actividades que la entidad prevé desarrollar durante los próximos meses.

Respaldo internacional

Uno de los asuntos abordados ha sido la reciente incorporación de la Alianza de Paisajes Culturales a la Red de Asociaciones por la UNESCO, un reconocimiento que permite a la entidad contar con el sello del organismo internacional. Según Galmés, esta acreditación supone “un respaldo internacional de prestigio” y refuerza “la credibilidad, la proyección y la capacidad de influencia” de la Alianza.

El presidente del Consell ha señalado, además, que esta incorporación “consolida el liderazgo de Mallorca” al frente de la entidad y evidencia, según ha defendido, la apuesta de la institución insular por la Serra de Tramuntana y por la protección del territorio.

Galmés también ha trasladado al embajador de España ante la UNESCO la voluntad de reforzar la colaboración entre la Alianza, el Centro de Patrimonio Mundial y la propia Embajada de España para impulsar proyectos de interés común y dar mayor visibilidad internacional a los paisajes culturales, entre ellos la Serra de Tramuntana.

En este contexto, los ministerios de Cultura y de Asuntos Exteriores del Gobierno de España han redactado una carta de apoyo para que la Alianza de Paisajes Culturales pueda asistir como observadora al Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que este año se celebrará en Busan, Corea del Sur.

La Alianza de Paisajes Culturales y Sitios Afines reúne actualmente a 14 espacios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en España, Andorra y Portugal, y está previsto que durante este año se incorporen nuevos territorios. La Serra de Tramuntana revalidó el año pasado su presidencia en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en la Alhambra de Granada.

El impulso internacional de la Alianza coincide con el decimoquinto aniversario de la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se cumplirá el próximo 29 de junio. El Consell de Mallorca prevé conmemorar esta efeméride con distintas iniciativas para poner en valor los elementos que motivaron esta distinción.

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Durante su visita a París, Galmés también ha explicado que la institución insular ha presentado la futura Ley Serra y ha destacado que, durante esta legislatura, el presupuesto del Consorcio Serra de Tramuntana se ha incrementado en un 109%.