El refugio de Can Boi contará con un nuevo sendero peatonal desde la carretera de Deià

El Consell de Mallorca invertirá 120.000 euros en las obras de construcción de un sendero peatonal en Deià que servirá para unir la carretera Ma-10 con el refugio de Can Boi, integrado en la Ruta de la Pedra en Sec.

El proyecto prevé abrir un sendero que contempla una escalera de piedra que conectará una zona de olivar con la pasarela peatonal que discurre junto a la carretera Ma-10, en el tramo entre Deià y Valldemossa. Además de la escalera, el proyecto contempla abrir un sendero a pie y reparar una serie de marges de piedra que actualmente están derruidos.

Acceso directo

Con esta actuación se prevé realizar un acceso directo desde la carretera hasta el refugio, con el fin de hacer continua la Ruta de la Pedra en Sec que se interrumpe por el paso de la carretera. El camino atravesará zona de olivar hasta desembocar en el aparcamiento que hay junto al refugio que gestiona el Consell.

El proyecto que se ejecutará en los próximos meses prevé la integración del camino en el entorno natural donde se encuentra, mediante la construcción de bancales siguiendo el método tradicional de “pedra en sec”, al igual que la escalera que conectará directamente con la carretera. El tramo restante hasta el refugio no necesitará ser empedrado puesto que atravesará zona de cultivo de olivos.

Aprovechando la ejecución de estos trabajos, el Consell realizará labores de desbroce del tramo por donde discurrirá el futuro vial peatonal.

El Consell de Mallorca gestiona una red de siete refugios que forman parte de la oferta senderista de la Ruta de la Pedra en Sec.