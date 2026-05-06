Educación
Més denuncia por "injustificada" la subida del 30% de la 'escoleta' de Sencelles
La formación votará en contra de la medida que atribuye a una mala gestión económica del Ayuntamiento
Més Unides Sencelles ha anunciado en la Junta de Portavoces que votará en contra de la subida del 30% en el precio de la 'escoleta' municipal y de la escuela de verano impulsada por el equipo de gobierno. La formación considera que se trata de una decisión “grave e injustificada” que castiga directamente a las familias en un contexto económico especialmente tensionado.
El portavoz de Més Unides Sencelles, Joan Miquel Chacón, ha defendido con contundencia la posición del grupo: “No aceptaremos ninguna subida de tarifas en un servicio imprescindible. La guardería no es un lujo, es una necesidad básica para muchas familias de Sencelles”.
Desde la formación denuncian que el incremento no responde a una necesidad real, sino a una mala planificación económica del equipo de gobierno presidido por el alcalde Joan Carles Verd. En este sentido, recuerdan que el municipio cerró el pasado ejercicio con más de seis millones de euros, por lo que consideran injustificable no destinar una pequeña parte a aliviar la carga de las familias.
“Estos hechos evidencian una incapacidad clara para gestionar los presupuestos municipales”, ha señalado Chacón, quien también ha apuntado directamente al alcalde como responsable de la situación económica. “De los últimos 20 años, Verd lleva 16 gobernando. Si la situación del municipio no es la adecuada, es exclusivamente responsabilidad suya”, ha añadido.
La formación defiende un modelo basado en servicios públicos accesibles y ampliados, orientados a facilitar la vida de las familias. En contraposición, critica que el actual equipo de gobierno de El Pi esté encareciendo servicios esenciales y poniendo trabas al acceso.
La formación recuerda que en etapas anteriores impulsó acuerdos para mejorar las tarifas de la escuela de verano y ampliar su duración, una línea política centrada en reforzar los derechos de la ciudadanía.
“Esta es la diferencia entre dos modelos: nosotros ampliamos derechos, ellos los recortan por la puerta trasera”, ha afirmado Chacón. “No permitiremos que decisiones injustas desmantelen los avances logrados para hacer los servicios más accesibles”.
Por todo ello, Més Unides Sencelles exige al alcalde que abandone la improvisación y adopte políticas responsables que sitúen a las personas en el centro de la acción municipal.
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