Marratxí se planta ante AENA: "No aceptaremos el parque fotovoltaico en ningún caso"

El Ayuntamiento de Marratxí ha trasladado de forma firme y directa a AENA su rechazo total al proyecto de parque fotovoltaico previsto en Son Bonet, dejando claro que no existe margen para ningún tipo de acuerdo que implique su desarrollo en este emplazamiento.

Así se lo comunicó el alcalde, Jaume Llompart (PP), durante una reunión mantenida recientemente con responsables de la entidad pública, entre ellos la directora de Planificación Aeroportuaria y Control Regulatorio, Sonia Corrochano; el director de Aeropuertos del Grupo III, Amado Cea; y la directora del Aeropuerto de Son Bonet, Isabel Mendiguchía. El encuentro se produjo tras reiteradas solicitudes del Consistorio a AENA, al Ministerio de Transportes y al Gobierno de España para abordar esta cuestión, según asegura la institución municipal.

Siempre según la versión municipal, durante la reunión, AENA planteó la posibilidad de explorar vías de consenso, pero Llompart fue contundente: “El posicionamiento del Ayuntamiento es innegociable: el parque fotovoltaico de Son Bonet no se aceptará en ningún caso”.

Desde la empresa pública se apuntó también que con el anterior equipo de gobierno municipal, formado por PSOE y Més, se habrían producido avances hacia un posible acuerdo. Una afirmación que sorprendió al actual ejecutivo local debido a las críticas recibidas por parte de la oposición y que reafirma su voluntad de mantener una postura “clara, coherente y sin ambigüedades”. "No facilitaremos ningún escenario que pueda derivar en la implantación del proyecto", añade.

El Consistorio recuerda además que el proyecto no está aprobado y continúa judicializado. Fue rechazado en 2021 cuando se intentó tramitar como proyecto industrial estratégico y, posteriormente, en 2023, se denegó la autorización administrativa previa por la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, lo que derivó también en el archivo del expediente ambiental.

Aunque AENA ha recurrido estas decisiones, el procedimiento sigue pendiente de resolución judicial. En este contexto, y por mandato del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears, el Govern balear ha emitido recientemente la declaración de impacto ambiental (DIA), cuya eficacia está actualmente suspendida hasta que exista una sentencia firme.

“El proyecto no cumple con la normativa urbanística ni con la planificación territorial vigente”, sostiene Llompart, quien además subraya que los terrenos de Son Bonet constituyen “un espacio de uso público consolidado durante décadas”, incompatible —a su juicio— con un uso industrial.

El alcalde ha querido dejar claro que el Ayuntamiento no se opone al desarrollo de energías renovables, pero sí a su implantación en ubicaciones que considera inadecuadas y sin consenso local. En este sentido, el Consistorio seguirá defendiendo la protección de Son Bonet y mantendrá su oposición activa en todas las instancias.

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“AENA no puede actuar al margen del municipio ni dar por hecho un proyecto sin autorización, que está siendo dirimido en los tribunales y que ha sido rechazado reiteradamente”, concluye Llompart, quien reafirma la postura municipal con un contundente: “No al parque fotovoltaico de Son Bonet”.