Mancor de la Vall vuelve a lucir Creu de Terme tras su restauración

La Creu de Terme de Mancor de la Vall ya ha sido restaurada y reinstalada en su ubicación original después de sufrir una caída que provocó una fractura importante en la pieza.

Tras el incidente, todos los fragmentos fueron recogidos y custodiados hasta que pudo llevarse a cabo una intervención especializada. Los trabajos se han realizado bajo la supervisión del área de Patrimonio del Consell de Mallorca, con el objetivo de garantizar la correcta conservación de este elemento histórico.

La cruz restaurada. / Aj.

Restauración

La restauración ha consistido en el reensamblaje cuidadoso de la cruz mediante materiales específicos para piedra, así como en el refuerzo interno de la estructura para asegurar su estabilidad. Además, se ha procedido a la integración de los fragmentos recuperados y a una limpieza en profundidad para eliminar suciedad y agentes biológicos.

La intervención también ha incluido tratamientos de conservación destinados a proteger la piedra y favorecer la preservación de la pieza a largo plazo.

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Una vez finalizados los trabajos, la cruz ha sido colocada nuevamente en su lugar original, recuperando así su presencia en el municipio y su valor como elemento emblemático del patrimonio de Mancor de la Vall.