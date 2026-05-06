Mallorca volverá a mirar al cielo: ya hay fecha y lugar para el Campeonato de Europa de Globos Aerostáticos
El evento se presenta como una oportunidad para proyectar la isla como sede de acontecimientos aerostáticos internacionales
Manacor se prepara para volver a acoger el 24º Campeonato Europeo de Globos Aerostáticos, un evento de primer nivel internacional que contará con la participación confirmada de 120 globos. En esta ocasión estará patrocinado por Schauinsland y volverá a estar organizado por la empresa Mallorca Balloons, también con sede en la capital de Llevant.
La competición reunirá a pilotos y equipos procedentes de diversos países europeos para disputar pruebas de precisión, navegación y orientación en vuelos matinales y vespertinos durante varios días. Además de la vertiente deportiva, el encuentro incluirá actividades abiertas al público, como vuelos promocionales o exhibiciones, con el objetivo de fomentar el turismo y dinamizar la economía local.
En 2019 ya se celebró en el municipio manacorí el Campeonato de Europa, con un gran éxito organizativo y de participación: 80 equipos inscritos de la mayoría de países europeos y 350 participantes. En esta ocasión, el evento tendrá lugar del 12 al 17 de octubre de 2027.
Sede
Por este motivo, y gracias a sus condiciones meteorológicas, Manacor ha vuelto a ser elegida como sede, además de por la disponibilidad de amplios espacios para el montaje de los campamentos de globos y la acogida de equipos y aficionados. El evento se presenta como una oportunidad para proyectar la isla como sede de acontecimientos aerostáticos internacionales y atraer a aficionados y visitantes durante el otoño.
Mallorca Balloons y el Ayuntamiento de Manacor trabajarán conjuntamente en la organización logística, la seguridad y la programación de actividades paralelas para que la cita deportiva sea también una fiesta abierta a toda la ciudadanía y a otros municipios.
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