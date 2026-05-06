Mallorca volverá a mirar al cielo: ya hay fecha y lugar para el Campeonato de Europa de Globos Aerostáticos

Manacor se prepara para volver a acoger el 24º Campeonato Europeo de Globos Aerostáticos, un evento de primer nivel internacional que contará con la participación confirmada de 120 globos. En esta ocasión estará patrocinado por Schauinsland y volverá a estar organizado por la empresa Mallorca Balloons, también con sede en la capital de Llevant.

La competición reunirá a pilotos y equipos procedentes de diversos países europeos para disputar pruebas de precisión, navegación y orientación en vuelos matinales y vespertinos durante varios días. Además de la vertiente deportiva, el encuentro incluirá actividades abiertas al público, como vuelos promocionales o exhibiciones, con el objetivo de fomentar el turismo y dinamizar la economía local.

En 2019 ya se celebró en el municipio manacorí el Campeonato de Europa, con un gran éxito organizativo y de participación: 80 equipos inscritos de la mayoría de países europeos y 350 participantes. En esta ocasión, el evento tendrá lugar del 12 al 17 de octubre de 2027.

Sede

Por este motivo, y gracias a sus condiciones meteorológicas, Manacor ha vuelto a ser elegida como sede, además de por la disponibilidad de amplios espacios para el montaje de los campamentos de globos y la acogida de equipos y aficionados. El evento se presenta como una oportunidad para proyectar la isla como sede de acontecimientos aerostáticos internacionales y atraer a aficionados y visitantes durante el otoño.

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Mallorca Balloons y el Ayuntamiento de Manacor trabajarán conjuntamente en la organización logística, la seguridad y la programación de actividades paralelas para que la cita deportiva sea también una fiesta abierta a toda la ciudadanía y a otros municipios.