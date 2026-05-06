El mal tiempo golpea la patata de sa Pobla: las indemnizaciones superan los 600.000 euros

El Govern ha reforzado su apoyo al seguro agrario de la patata después de una campaña especialmente complicada para los productores de sa Pobla, afectada por varios episodios de granizo y fuertes vientos. Las indemnizaciones previstas superan ya los 600.000 euros, según los datos trasladados por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha realizado el seguimiento de los daños registrados durante la campaña y ha destacado el papel del sistema de seguros agrarios como principal herramienta de apoyo y estabilidad para el sector. En total, los episodios climáticos adversos han afectado a 250,6 hectáreas aseguradas, con una producción asegurada de 10,6 millones de kilos y un valor de producción superior a los 3,1 millones de euros.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha señalado que el seguro agrario de la patata “es actualmente la principal herramienta de seguridad para el agricultor ante episodios meteorológicos adversos” y ha defendido que el sistema “funciona y responde cuando el sector lo necesita”.

Los daños se produjeron principalmente por el granizo registrado en noviembre de 2025 y por los episodios de viento de los días 14 y 16 de febrero y 14 y 19 de marzo de 2026. Estos últimos concentraron la mayor parte de las afecciones, tanto por superficie como por volumen de producción comprometida.

Hasta el momento, ya se han abonado 407.586 euros en indemnizaciones, a los que se suman otros 200.000 euros que se encuentran en fase de estimación. Con ello, la indemnización total prevista asciende a 607.586 euros. De la superficie afectada, 188,18 hectáreas ya han sido peritadas, mientras que otras 62,42 hectáreas continúan pendientes de valoración.

La conselleria también ha iniciado trabajos técnicos para trasladar a Agroseguro la necesidad de actualizar los precios de indemnización de la patata temprana, con el objetivo de adaptarlos a la realidad actual del cultivo. En cambio, los valores correspondientes a la patata extratemprana se consideran ajustados.

Durante la campaña de 2025, un total de 63 agricultores contrataron el seguro agrario de patata. La línea 307 contó con un importante nivel de apoyo público: el Ministerio de Agricultura cubrió el 31,31 % del coste de la prima y la Comunidad Autónoma el 33,12 %, por lo que el agricultor asumió el 35,57 % restante.

El Govern recuerda que la normativa europea fija en el 70 % el límite máximo de subvención pública sobre el coste total de la prima, una cifra a la que actualmente se aproxima la línea de seguro de la patata. En 2025, el coste medio de la prima fue de 5.276,31 euros, de los cuales el productor pagó 1.861,73 euros.

El apoyo público al seguro agrario se ha incrementado en los últimos años. En 2019, el Ministerio cubría el 28,44 % de la prima, la CAIB el 27,95 % y el tomador del seguro asumía el 43,61 % del coste.

Producción

Según los datos disponibles, la superficie destinada al cultivo de patata en Baleares se ha mantenido en los últimos años en torno a las 900 hectáreas. En 2025, la superficie total cultivada alcanzó precisamente las 900 hectáreas, con una producción global de 35.191 toneladas.

Por tipologías, la patata extratemprana ocupó 617 hectáreas y generó 24.579 toneladas. La patata temprana se cultivó en 187 hectáreas, con una producción de 8.263 toneladas, mientras que la patata tardía sumó 96 hectáreas y 2.349 toneladas.