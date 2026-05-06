Inca se consolida como referente cultural con una nueva edición de INCART

La ciudad de Inca volverá a situarse en el centro del panorama cultural de Mallorca con la celebración de una nueva edición de INCART, el Festival de Arte Contemporáneo, que tendrá lugar del 8 al 30 de mayo. La iniciativa reunirá a artistas, espacios expositivos y público en torno a las prácticas artísticas actuales, consolidándose como una cita destacada en el calendario cultural de la isla.

El festival ofrecerá un amplio programa de exposiciones, actividades y propuestas creativas distribuidas entre espacios institucionales y colaboradores. Este recorrido artístico abierto permitirá a vecinos y visitantes redescubrir la ciudad desde una perspectiva contemporánea y participativa.

La regidora de Cultura, Alice Weber, ha subrayado que “INCART es mucho más que un festival; es una plataforma de encuentro y diálogo entre creadores y ciudadanía, que transforma a Inca en un espacio vivo para el arte contemporáneo”. En esta línea, ha destacado la apuesta municipal por “una cultura abierta, participativa y conectada con el territorio”.

La jornada inaugural, prevista para el 8 de mayo, incluirá la apertura simultánea de diversas exposiciones en distintos puntos de la ciudad. La programación arrancará en espacios colaboradores con propuestas como una muestra colectiva de artistas contemporáneos, la exposición Serra Nors de Pepe H. Vilaplana o Andròmides de llum de Steven Vives.

En los espacios institucionales, Sa Quartera Centre d'Art acogerá la exposición L'arena que tenim, de Lluís Vecina Rufiandis, un proyecto fotográfico que reflexiona sobre la memoria, el paisaje y el impacto del turismo. Paralelamente, el Claustre de Sant Domingo reunirá la exposición colectiva INCART 2026 con más de 30 artistas, junto a una muestra de trabajos del alumnado de Bachillerato Artístico del IES Berenguer d'Anoia titulada Quan obris la porta.

La jornada culminará con una fiesta abierta al público que contará con la actuación de DJ Xisk, referente de la escena electrónica mallorquina.

Actividades para todos los públicos

El programa se completará con diversas actividades dirigidas a fomentar la participación ciudadana. Entre ellas destacan los talleres artísticos impartidos por Joana Leal los días 11, 18 y 25 de mayo, centrados en la experimentación pictórica.

Además, el 23 de mayo se presentará el libro Llars. Una investigació creativa sobre dispositius d'habitatge, una obra colectiva que combina literatura y artes plásticas. El festival concluirá el 30 de mayo con una visita guiada a la exposición L'arena que tenim.

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Por su parte, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha puesto en valor el carácter colaborativo del evento, destacando que “INCART es posible gracias a la implicación de artistas, entidades y espacios que hacen de la cultura una herramienta de cohesión y dinamización para la ciudad”.