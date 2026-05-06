Empresarios veteranos colaboran con Calvià en la formación de emprendedores y empresas del municipio

El Ayuntamiento de Calvià y la Asociación Séniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT Balears) han renovado este miércoles el convenio de colaboración por el que se desarrolla un programa integral de sensibilización, formación y mentorización dirigido a personas emprendedoras y empresas del municipio.

En virtud del convenio, según detalló el Consistorio, SECOT Balears aporta al programa la experiencia de sus voluntarios, profesionales de largo recorrido en diversos sectores económicos que, tras finalizar su carrera activa, contribuyen al desarrollo empresarial ofreciendo sus servicios de manera gratuita.

Como parte fundamental de este acuerdo, se impulsará el emprendimiento mediante la iniciativa 'Genera un modelo de negocio ganador', desarrollada en colaboración con el IFOC. Esta actividad está dirigida principalmente al alumnado de los ciclos de Formación Profesional en el municipio, para que puedan desarrollar actitudes y capacidades emprendedoras.

Además, informa el Ayuntamiento, "se ofrece un itinerario formativo integral que cubre las áreas críticas del éxito empresarial, como son la introducción al Canvas, la generación de modelos de negocio, aspectos jurídicos y fiscales en la empresa y los errores más frecuentes de una persona emprendedora".

Expertos de la organización aportarán su experiencia como jurado y mentores, validando proyectos innovadores. "Asimismo, se garantiza un acompañamiento continuo a través de servicios personalizados de consultoría y mentorización, dirigidos a personas emprendedoras derivadas por el IFOC, asegurando que cada proyecto cuente con el respaldo técnico necesario para su consolidacióne un catálogo diverso de acciones docentes estructurado en varios niveles de especialización", señalan desde la administración municipal.

Formación en emprendimiento

Para los que se inician en el mundo empresarial, el programa incluye formación en emprendimiento, con contenidos específicos sobre sensibilización, conceptos básicos y tests de talento, incluso con enfoques adaptados para mayores de 40, 50 ó 60 años. También se fomenta el trabajo en equipo.

En un segundo nivel más avanzado, se profundiza en aspectos técnicos y estratégicos, como la elaboración de planes de empresa, aspectos jurídicos y fiscales, la generación de modelos de negocio mediante la metodología Canvas, el marketing de guerrilla y el análisis de los errores más frecuentes que deben evitarse al emprender.

Finalmente, la oferta formativa se completa con bloques especializados en cooperativismo y sostenibilidad. Bajo el lema Cooperar es compartir, se instruye a los participantes en los beneficios de los retos compartidos y la economía social. Asimismo, en respuesta a los desafíos actuales, se incluyen módulos sobre ecología y medio ambiente que abordan la economía circular.