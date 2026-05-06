'Conecta Magaluf' debatirá el futuro del sector audiovisual, a través de más de 40 actividades

'Conecta Magaluf' ha presentado este miércoles en rueda de prensa su programa con más de 40 actividades articuladas en torno a los grandes ejes que están transformando la industria audiovisual: la adopción generalizada e implantación de la inteligencia artificial, la consolidación de los supergrupos globales de entretenimiento, el auge del microdrama, las nuevas fórmulas de financiación del contenido y, como tema transversal de todo el programa, la propiedad intelectual (IP).

El acto de presentación se ha celebrado en la terraza del Club Oceans Calvià Beach, ubicado en la playa de Magaluf. Allí, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha puesto en valor la apuesta del municipio por el sector audiovisual, algo que se ha traducido en diversas iniciativas durante 2026, como la ruta cinematográfica ‘Calvià, Plató de Cine’ o la celebración del Conecta, algo que según el alcalde “redunda en la transformación de Magaluf hacia un destino que apuesta por la literatura, la música y la cultura en general”.

Por su parte, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzà, ha destacado el papel clave del sector audiovisual como motor de diversificación y excelencia. "Apostar por eventos como Conecta es consolidar las Islas como un referente de la industria creativa a escala internacional", ha señalado Bauzà. El conseller ha subrayado además que "el apoyo del Govern a través del ICIB y del Impuesto de Turismo Sostenible reafirma nuestro compromiso con un modelo que une cultura, tecnología y un turismo de calidad que genera valor durante todo el año".

La teniente de alcalde de Turismo, Elisa Monserrat, ha destacado por su parte la importancia de llevar a cabo eventos de primer nivel que sitúen a Magaluf como un destino MICE. De hecho, el apoyo que ofrece el Govern a través del Impuesto de Turismo Sostenible servirá, según ella, para “seguir atrayendo hasta Magaluf una gran cantidad de iniciativas que nos posicionan como destino de calidad”.

La consellera insular de Cultura, Antònia Roca, entiende que Conecta es una “oportunidad clave para situar Mallorca en el mapa internacional del sector audiovisual”. “En este marco -explica- el Conecta Creative Lab se convierte en un espacio estratégico de reflexión e innovación que refuerza nuestro compromiso con el talento, la creatividad y el desarrollo de la industria”.

La directora del evento, Géraldine Gonard, ha presentado un resumen de los contenidos del programa destacando que “ofreceremos más de 40 actividades en las que participarán cerca de 100 ponentes, en un año en el que celebramos de manera muy especial nuestro décimo aniversario. Por este motivo, rendiremos homenaje a un gran periodista y referente internacional de la información especializada como John Hopewell, además de la presentación, con un pase especial abierto al público, de la serie original Movistar Plus+ ‘Se tiene que morir mucha gente’. Asimismo, pondremos el foco en todos los perfiles que estructuran nuestra industria: desde el creador hasta el distribuidor, pasando por commissioners, inversores, productores y generadores de contenido del ámbito digital, sin olvidar a la prensa, cuya labor es fundamental para todos nosotros”.

Al acto también han asistido, entre otras, la directora de ICIB, Diana de la Cuadra, y Raquel Aguilera, directora de proyectos, programas y producción de IB3, medio impulsor del evento que tendrá lugar del 25 al 28 de mayo en Magaluf.

La directora del ICIB ha subrayado que Conecta Magaluf-Mallorca da respuesta a una necesidad de que Baleares dispusiera de un foro internacional en el que el sector audiovisual local pudiera crecer y expandirse nacional e internacionalmente: “Se traspasa la frontera invisible del Mediterráneo, esta vez, en sentido inverso. De la mano de Conecta Magaluf-Mallorca, atraemos a los agentes más relevantes del sector a nuestra isla, con la convicción de que eso generará conexiones, impulsará nuestra industria y aumentará su competitividad”.

‘Se tiene que morir mucha gente’, la serie original Movistar Plus+, se presentará en Conecta con un pase especial abierto al público de Calvià

La serie original Movistar Plus+, producida en colaboración con Corte y Confección de Películas y Living Producciones, está protagonizada por Anna Castillo (dos premios Goya por 'El olivo' y 'Viaje al cuarto de una madre'), Macarena García (premio Goya a mejor actriz revelación por 'Blancanieves') y Laura Weissmahr (premio Goya a mejor actriz revelación por 'Salve María’).

La producción ha sido creada por Victoria Martín y está basada en su exitosa novela del mismo título. El estreno está programado para el próximo día 21 de mayo en Movistar Plus+ mientras que CONECTA Magaluf-Mallorca acogerá su presentación en gran pantalla en el auditorio de Peguera, también conocido como Casal de Peguera, el miércoles 27 de mayo a las 19:00.

El debate más esperado del programa sitúa a la inteligencia artificial como protagonista absoluta. En una sesión de formato inédito titulada ‘La IA y los microdramas verticales a juicio’ (miércoles 27, 15:30 – 17:00), María Rua Aguete, analista de la reputada consultora Omdia, liderará un juicio simulado en el que distintas voces clave de la industria, la tecnología y la esfera de los creadores de contenido digital, confrontarán argumentos sobre el impacto real de la IA en el audiovisual (oportunidades, riesgos y límites éticos), así como la irrupción de los microdramas verticales y su doble concepción como evolución natural del consumo de contenidos o ruptura con los medios tradicionales. Todo ello ante un público que actuará como jurado y parte implicada.

La reflexión sobre la tecnología no se agota ahí: el ‘Workshop IA: Crear y producir una serie en vertical’ (martes 26, 15:00 – 17:30) demostrará en tiempo real hasta dónde han llegado las herramientas generativas: en menos de tres horas, el creador Paco Torres producirá ante la audiencia un episodio completo de una serie vertical utilizando exclusivamente modelos de inteligencia artificial.

Análisis de mercado con las consultoras más influyentes

La vertical dedicada al análisis de mercado arrancará el martes 26 con dos sesiones a cargo de algunas de las firmas de investigación más respetadas del sector. Jonathan Broughton de PlumResearch, protagonizará el ‘Focus on Fiction: ¿qué viene después?’ (10:00), mientras que Caroline Servy de The Wit, hará lo propio con el género del Entretenimiento (10:30). Ambas sesiones ofrecerán una lectura prospectiva de hacia dónde se dirigen los mercados de ambos géneros a escala global.

Una de las grandes apuestas de esta edición es el Conecta SUMMIT (martes 26, 11:30 – 13:30), un espacio diseñado bajo la premisa de que las conversaciones más relevantes de la industria raramente suceden sobre un escenario. El encuentro, exclusivamente por invitación, reunirá a un grupo selecto de 20 ejecutivos internacionales de estudios, plataformas, productoras y big techs en un entorno sin prensa, sin grabaciones y sin atribución de fuentes, para abordar las cuestiones que están definiendo la realidad actual del negocio global de los contenidos. No se trata de un panel moderado, sino de un intercambio directo entre pares que comparten responsabilidades de decisión y cuyo objetivo es sentar las bases de futuras colaboraciones internacionales

Por su parte, el Conecta CREATIVE LAB 2026 (lunes 25, 10:00 – 18:00) se consolida como el think tank internacional del evento. Como resultado de este encuentro se elaborará el CONECTA Mallorca Report, un documento estratégico que recogerá las principales conclusiones y recomendaciones para el futuro del sector audiovisual. Este encuentro, aunque con aforo limitado, está abierto a profesionales y cuenta con una acreditación diferenciada.

Completa esta oferta de networking de alto nivel el ‘Focus on Commissioners’, donde los responsables de programación de algunas de las grandes cadenas y plataformas europeas explicarán en primera persona qué contenidos están buscando. Entre los participantes confirmados figuran Morad Koufane (France Télévisions), Alberto Fernández (RTVE Play), Michele Zatta (RAI) y Ludovica Fonda (Mediaset Group).

El nuevo mapa del entretenimiento

La transformación estructural del mercado de los formatos televisivos y el entretenimiento centrarán algunos de los paneles más estratégicos del programa. La sesión ‘Formatos: revitalización, consolidación y lanzamiento’ (martes 26, 12:30 – 13:30) reunirá a André Renaud de Warner Bros. Discovery, y Nick Smith de All3Media, para analizar cómo la concentración en grandes grupos internacionales está condicionando el desarrollo de proyectos y el control de la propiedad intelectual a escala mundial.

Desde la perspectiva de las distribuidoras independientes, el ‘Focus on Distributors: Cara a cara con el mercado’ (miércoles 27, 15:00 – 16:00) dará voz a las indies más innovadoras que siguen resistiendo en un entorno marcado por fusiones y adquisiciones constantes. Avi Armoza de Armoza Formats, Miroslav Radojevic de Global Agency, y Simone de Pruyssenaere de la Woestyne de Primitives, compartirán las claves de sus modelos de negocio.

La tensión entre canales lineales y nuevos creadores de contenido digital first protagonizará otra de las sesiones más esperadas: ‘Creadores vs Broadcasters: ¿Quién controla el futuro del entretenimiento?’ (miércoles 27, 11:30 – 12:30). Sebastian van Barneveld (Talpa Studios), María Arroyo (Seven.One Studios) y Catherine Alvaresse (Banijay France) debatirán sobre cómo el talento nativo digital, las productoras y las cadenas y plataformas están redefiniendo la propiedad y el desarrollo de formatos de entretenimiento.

Microdramas

El auge del microdrama como nuevo género de ficción para pantallas móviles tendrá su espacio propio en el ‘Focus on Microdrama: Decidir cuándo entrar al juego’ (miércoles 27, 11:30 – 12:30). El productor estadounidense Jay Blumenfield de The Jay & Tony Show, y el portugués João Maia Abreu de SPi, explicarán las oportunidades reales de un formato que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo.

Para quienes necesitan herramientas prácticas para financiar sus próximas producciones, el programa incluye el ‘Workshop Financiación: cómo estructurar tu proyecto’ (martes 26, 17:30 – 18:30), donde Luis Piñas (Bankinter), Alexandra Lebret (AXIO Capital) y Sebastián Vibes (Green Screen) compartirán sus conocimientos sobre estructuración financiera para proyectos audiovisuales.