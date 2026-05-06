Cala Millor implanta un sistema inteligente para mejorar la gestión del ciclo del agua
La actuación tiene un presupuesto de 301.363 euros y un plazo de ejecución de tres meses
Cala Millor ha iniciado los trabajos de implantación del proyecto SAGTICA-Cala Millor, un sistema automatizado para la gestión inteligente del ciclo del agua en este destino turístico. La actuación cuenta con un presupuesto de 301.363,11 euros. Los trabajos han empezado ahora y tienen un plazo de ejecución de tres meses.
El proyecto permitirá desarrollar un sistema de monitorización automatizado destinado a mejorar la información y el conocimiento sobre el ciclo del agua en la zona turística de Cala Millor. El objetivo es avanzar hacia una gestión más eficiente del recurso hídrico mediante la colaboración de gestores públicos, empresas privadas y consumidores finales.
Sensores
SAGTICA-Cala Millor incluye la instalación y puesta en marcha de una herramienta de gestión del agua potable y regenerada. Para ello, se desplegarán equipos de medición y sensores que recogerán datos sobre el terreno, junto con una plataforma para el tratamiento, la gestión y la visualización de la información obtenida. Esta tecnología facilitará el control del recurso hídrico de una manera más eficiente y efectiva.
La actuación se enmarca en una subvención al Consell de Mallorca asociada al proyecto RESCO, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos 2021, en su componente 14, inversión 1. Forma parte del eje de actuaciones vinculado a la transición digital y está financiada al 100% por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El proyecto es una subvención al Consell de Mallorca asociada al proyecto RESCO dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) 2021, componente 14, inversión 1, enmarcado en el eje 3 de actuaciones en el ámbito de la transición digital, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiado al 100% por la Unión Europea con fondos Next Generation EU.
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