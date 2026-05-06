El 15% de los establecimientos comerciales de Manacor están vacíos

La ciudad de Manacor cuenta con un total de 1.364 establecimientos comerciales activos. Eso es lo que se desprende del primer censo elaborado por la administración local en toda sus historia. Antes existía recuentos aproximados “pero no disponíamos de una base con la que empezar a elaborar campañas o soluciones”, explica la delegada de Comercio, Paula Asegurado.

De estos locales, 648 corresponden al sector servicios, con especial presencia de peluquerías, talleres mecánicos, inmobiliarias y gestorías; 548 son establecimientos comerciales, principalmente tiendas de ropa, complementos y alimentación; y 168 pertenecen al sector de la restauración.

En términos porcentuales, el sector servicios representa el 47,5 % del total, el comercio el 40,2 % y la restauración el 12,3 %, datos que confirman un modelo económico fuertemente vinculado a los servicios y al comercio de proximidad.

El censo también ha identificado 218 locales vacíos, cifra que representa aproximadamente el 15 % del total, una información clave para activar espacios disponibles y detectar nuevas oportunidades económicas. Además, cerca del 80 % de los establecimientos tienen una superficie igual o inferior a los 250 metros cuadrados, lo que refuerza el peso del pequeño y mediano comercio urbano dentro del municipio.

Este conocimiento, que se actualizará periódicamente, permitirá al Ayuntamiento reforzar los ejes comerciales, impulsar el emprendimiento, orientar mejor las acciones de dinamización y consolidar futuras herramientas como el Observatorio del Comercio. Así lo han explicado este martes la propia delegada de Comercio; el alcalde de Manacor, Miquel Oliver; y Antònia Blanes, en representación del CIFP Llevant.

La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración del alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Marketing y Publicidad del Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico Llevant, y del grado de Geografía de la UIB.

Esta radiografía precisa del tejido económico local permite conocer la distribución de los establecimientos, detectar la presencia de locales vacíos, analizar las dinámicas comerciales urbanas y orientar con mayor precisión las políticas públicas de promoción económica.

Inteligencia artificial

A partir de esta base, el Ayuntamiento desplegará el proyecto Manacor LocalDigital.ai, ya aprobado y adjudicado por la Junta de Gobierno Local. Esta nueva herramienta permitirá incorporar la inteligencia artificial y el análisis digital a la gestión comercial del municipio.

El proyecto facilitará la evaluación de la madurez digital de los establecimientos, el estudio de la demanda online, el análisis de la reputación digital de los negocios locales y la detección de nuevas oportunidades de crecimiento. “Esta información será esencial para mejorar la toma de decisiones en promoción económica, planificación urbana y modernización del comercio”, explica el consistorio.

Entre las acciones previstas también destaca la creación de una marca propia del comercio local de Manacor y una página web que centralizará toda la información, con un directorio comercial de Manacor accesible a toda la ciudadanía, que permitirá consultar y visualizar el conjunto del tejido comercial local.

“El gran competidor no es el comercio de barrio, el gran competidor viene en furgoneta”, ha dicho Asegurado, refiriéndose a la compra por internet a través de grandes plataformas. En este sentido, la delegada de Comercio ha remarcado que “desde el Ayuntamiento queremos dotar al comercio local de herramientas reales para que pueda competir, adaptarse y crecer, sin perder su esencia ni el vínculo con el pueblo y con la comarca. Apostamos por un modelo comercial vivo, moderno y arraigado, que continúe siendo motor económico y social de Manacor”.

Antònia Blanes, en representación del CIFP Politècnic Llevant, ha valorado muy positivamente la participación del alumnado en el proyecto: “Ha sido un trabajo complejo, pero muy ilusionante, que ha permitido a los estudiantes desarrollar una experiencia real de trabajo de campo. Para el Politècnic ha sido especialmente importante poder crear sinergias con el Ayuntamiento y con el tejido comercial de Manacor, estableciendo puentes entre formación, instituciones y realidad económica local”.