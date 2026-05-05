Un vehículo con un cartel de 'Pornhub' escandaliza a Magaluf y provoca quejas de los vecinos

Un coche promocional con un gran cartel de la web pornográfica Pornhub ha recorrido Magaluf en las últimas noches con jóvenes de fiesta en su interior, provocando las quejas de empresarios y vecinos al entender que es un reflejo de los excesos del pasado que no tiene cabida en el proceso de reconversión de este núcleo turístico.

El vehículo, de color negro, ha circulado sobre todo por Punta Ballena, la principal arteria de ocio nocturno de Magaluf. Lo ha hecho llamando la atención de los transeúntes, con la música a todo volumen y jóvenes como pasajeros. Aún no está claro si es un vehículo que promociona esa web pornográfica, o bien si algún local de la zona lo usa de gancho para difundir su oferta festiva.

En el vídeo difundido de la presencia de esta furgoneta en las calles de Magaluf, que se puede consultar en la edición digital de DIARIO de MALLORCA, se observa el ambiente festivo que rodea al vehículo, donde hay un cartel que dice: ‘Pornhub Casting Mallorca 2026’. Sentado en la ventana del copiloto, un hombre con gorra agita los brazos, mientras anima al conductor a proseguir la ruta. La furgoneta se pone en marcha y el hombre sigue sentado, con medio cuerpo fuera.

La furgoneta promocional en marcha, con el copiloto sentado con medio cuerpo fuera / DM

Empresarios de la zona han puesto el grito en el cielo, ya que consideran que este tipo de escenas de excesos no se corresponden con los esfuerzos realizados en los últimos años para dejar atrás la mala imagen de Magaluf. Así lo sostiene, por ejemplo, el presidente de los comerciantes turísticos de Acotur, Pepe Tirado, quien defiende que deben erradicarse de raíz los desmanes propios de otras épocas de la localidad.

Policía Local de Calvià

La Policía Local de Calvià ya tiene identificado el vehículo por incumplir las normas de tráfico, según explicó el alcalde Juan Antonio Amengual, quien apuntó que la furgoneta no sólo ha recorrido Magaluf, sino también otros puntos turísticos de la isla. “Por lo que sabemos se trata de una práctica de márketing habitual en este tipo de empresas, pero no podemos confirmar que efectivamente pertenezca a la empresa anunciante o bien se trate de otro tipo de acción”, manifestó.

Por lo que sabemos se trata de una práctica de marketing habitual en este tipo de empresas, pero no podemos confirmar que efectivamente pertenezca a la empresa anunciante o bien se trate de otro tipo de acción Juan Antonio Amengual — Alcalde de Calvià

Amengual lamentó la imagen que la presencia de esta furgoneta haya podido generar “en un momento de plena recuperación para Magaluf”. “Nosotros tenemos una hoja de ruta bien definida de la que no nos desviamos”, defendió el mandatario municipal, quien indicó que no consta que en el interior de esta furgoneta se haya producido ningún hecho ilícito.

En el contexto de tolerancia cero contra los desmanes en el municipio, el alcalde enfatizó que “cualquier exceso en Calvià será castigado de acuerdo a la normativa municipal y al Decreto de Turismo Responsable”. “Debe quedar claro que no hay marcha atrás en la recuperación de Magaluf, que ya es, a fecha de hoy, una realidad”, subrayó Amengual.

Agregó el alcalde que tanto el Ayuntamiento como la Policía Local estarán “vigilantes” esta temporada en todas las zonas turísticas, una vigilancia, dijo, que este año contará con más efectivos policiales y con más herramientas, como una nueva Unidad de Drones y un furgón policial, gracias al apoyo de fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).