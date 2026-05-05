Sa Pobla rinde homenaje a Mateu Bonnín, pionero del cine argentino, en un acto que conecta memoria, migración y cultura

El Ayuntamiento de sa Pobla, a través de la concejalía de Cultura, organiza este miércoles 6 de mayo a las 19.30 h en sa Congregació un acto de homenaje dedicado a Mateu Bonnín (1872–1935), figura clave en los inicios de la fotografía y la cinematografía en Argentina, y uno de los exponentes más significativos de la conexión histórica entre sa Pobla y el continente latinoamericano.

Cartel del homenaje a Mateu Bonnin. / Aj.

Este homenaje se inscribe dentro de una línea de trabajo que apuesta por la recuperación de la memoria colectiva y la puesta en valor del patrimonio humano y cultural del municipio, especialmente en relación con los movimientos migratorios que marcaron la historia local entre finales del siglo XIX e inicios del XX.

Mateu Bonnín, nacido en sa Pobla, emigró en Argentina a finales del siglo XIX y desarrolló una trayectoria destacada como fotógrafo y cinematógrafo, aconteciendo uno de los pioneros de la industria audiovisual en la ciudad de Mar del Plata. Su obra —que incluye fotografía documental, producción cinematográfica e iniciativas empresariales vinculadas con el cine— constituye hoy un testigo de gran valor para entender la vida social y cultural de aquel periodo.

Según la investigación impulsada por la investigadora argentina Mercedes Inés Monteverde, familiar lejana de Bonnín y autora de varias publicaciones sobre su figura, el cineasta pobler tuvo un papel destacado en la consolidación del lenguaje audiovisual en Argentina. Entre sus obras, destaca el largometraje ‘Agradable despertar’ (1924), considerado el primer film argumental producido en Mar del Plata, así como varios cortometrajes documentales vinculados a acontecimientos sociales y paisajes del momento.

El acto contará con la presencia de la misma Mercedes Monteverde, que visitará Mallorca estos días y participará activamente en el programa previsto. Su intervención permitirá conocer de primera mano el proceso de investigación, recuperación y restauración del material original de Bonnín, incluyendo películas en apoyo de 35 mm que han sido digitalizadas recientemente.

El programa del acto incluirá una recepción institucional por parte del Ayuntamiento de sa Pobla, seguida de un homenaje a la figura de Mateu Bonnín, en el que se destacará su legado y el estrecho vínculo que mantuvo con el municipio. Asimismo, contará con la intervención de Mercedes Inés Monteverde, investigadora y biógrafa, quien aportará una mirada especializada sobre su trayectoria. Durante el acto también se proyectará material audiovisual, incluyendo cortometrajes históricos realizados por Bonnín. La jornada se completará con la presentación de material gráfico y editorial, resultado de la investigación desarrollada en torno a su figura y obra.

Trascendencia histórica

El consistorio pobler enmarca el acto en una perspectiva más amplia sobre la emigración poblera en Argentina, un fenómeno de gran trascendencia histórica. Entre los años 1900 y 1913, centenares de poblers y pobleres emigraron hacia América en diferentes oleadas, configurando una red de relaciones sociales, económicas y culturales que todavía hoy perdura. Esta realidad ha sido objeto de estudio por parte de investigadores locales y se continúa trabajando desde el Archivo Municipal de sa Pobla, que colabora en la organización del acto. Con este homenaje, el Ayuntamiento de sa Pobla reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio cultural y la recuperación de figuras que, como Mateu Bonnín, contribuyen a explicar la dimensión internacional de la historia local. De sa Pobla a Mar del Plata, una historia que continúa viva.