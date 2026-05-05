“Manacor es vuestra casa”, asegura el alcalde Miquel Oliver tras la cancelación de la verbena del Orgullo en Palma
El alcalde ofrece “los espacios públicos del municipio, así como toda la colaboración institucional necesaria para trasladar allí la celebración”
“Espero que todo esto no sea por causas ideológicas y que el ayuntamiento de Palma no deniegue permisos dependiendo de quién los pide”, dice el alcalde de Manacor, Miquel Oliver (Més-Esquerra). Este martes el Ayuntamiento ha trasladado formalmente a la asociación Ben Amics su voluntad de acoger la celebración del Orgullo en el municipio, tras conocer la cancelación de la verbena prevista en Palma. Desde el consistorio se ha seguido con preocupación esta situación y se considera que, en un momento como el actual, “dar pasos atrás no es una opción”.
En este sentido, el Ayuntamiento defiende que la reivindicación del Orgullo no puede quedarse sin espacio, y ha expresado su apoyo a las entidades que trabajan por la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+.
Con esta oferta, Manacor pone a disposición de Ben Amics los espacios públicos del municipio, así como toda la colaboración institucional necesaria para trasladar allí la celebración. “No queremos que ninguna entidad se sienta sola ante las trabas institucionales. Manacor es vuestra casa”, se ha trasladado desde el Ayuntamiento.
Ciudad referente
El consistorio ha subrayado también la voluntad de consolidar Manacor como una ciudad referente en diversidad e inclusión, abierta a todos y comprometida con los derechos y las libertades. “No queremos que Mallorca se quede sin un Orgullo digno”, transmite la carta remitida a Ben Amics.
Desde el Ayuntamiento se ha expresado la ilusión por poder caminar juntos con el tejido asociativo y hacer posible que “el Orgullo en Mallorca no se detenga”.
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