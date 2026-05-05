Llucmajor adjudica el nuevo contrato de limpieza viaria por casi 30 millones en ocho años

El Ayuntamiento de Llucmajor ha adjudicado el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria del municipio por un importe de 29,9 millones de euros y una duración de ocho años. Se trata de una de las licitaciones más relevantes en materia de servicios urbanos de la actual legislatura, que introduce mejoras sustanciales respecto al contrato anterior tanto en recursos como en exigencia técnica y medioambiental, subraya la institución municipal.

El servicio abarcará todo el término municipal, incluyendo el núcleo urbano, urbanizaciones costeras, accesos a calas, parques, zonas verdes y la trama urbana de los torrentes. Además, contempla el mantenimiento de papeleras, la eliminación de malas hierbas en aceras y alcorques, y refuerzos específicos durante eventos municipales con alta afluencia como ferias, mercados o conciertos.

El Ayuntamiento subraya que uno de los puntos clave del nuevo contrato es la mejora de la limpieza en los accesos a las calas, especialmente durante la temporada alta, cuando se incrementa notablemente la presencia de visitantes. El objetivo es garantizar unas condiciones óptimas en el litoral independientemente del volumen de uso.

Entre las principales novedades destaca la duplicación de los medios mecánicos. El servicio contará con barredoras de distintos tipos —incluidas eléctricas—, baldeadoras, sopladores, fregadoras y vehículos eléctricos para la recogida de papeleras en zonas como Vallgornera, es Pas, Son Bieló y s’Estanyol. También se incorpora maquinaria específica para la eliminación de malas hierbas. Esta ampliación permitirá aumentar las frecuencias de limpieza sin desatender ninguna zona del municipio.

El refuerzo de la maquinaria eléctrica responde a criterios de sostenibilidad, con el objetivo de reducir tanto las emisiones como el impacto acústico en el entorno urbano.

El contrato también prevé un aumento del personal y la incorporación de nuevas frecuencias, como un servicio de barrido vespertino en las áreas con mayor actividad. Asimismo, se incluye un refuerzo estacional para las zonas turísticas durante los meses de verano, con equipos adicionales que permitirán mantener el servicio sin interrupciones.

Otra de las novedades es la instalación de papeleras bicompartimentadas que facilitarán la separación de residuos en la vía pública, integrando la recogida selectiva en el día a día de los ciudadanos.

Por primera vez, el contrato incorpora un sistema de control de calidad que permitirá al Consistorio supervisar de forma objetiva el cumplimiento del servicio durante toda su vigencia, asegurando que las mejoras previstas se traduzcan en resultados medibles.

La alcaldesa, Xisca Lascolas, destaca que “este contrato supone un salto real en la calidad de la limpieza viaria, con más medios, más personal y un sistema de control que permitirá garantizar el servicio que merecen los vecinos”.

Noticias relacionadas

Por su parte, la regidora de Entorno y Mantenimiento Urbano, Inmaculada Pérez, subraya que “se da respuesta a una de las principales demandas ciudadanas, con un servicio más completo, adaptado tanto a las necesidades actuales como a las futuras del municipio”.