Inca da un salto digital con un nuevo sistema geográfico abierto a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Inca ha implantado un nuevo Sistema de Información Geográfica (GIS) municipal, una "innovadora herramienta", según la instituicón, que permite integrar, gestionar y consultar información geolocalizada de todo el municipio, tanto por parte del personal municipal como de la ciudadanía y el tejido empresarial.

Este proyecto supone un "paso adelante en la modernización de la administración local", puesto que facilita una gestión más eficiente, transversal y coordinada entre los diferentes departamentos municipales, a la vez que "mejora la transparencia y el acceso a la información pública", subraya la institución municipal.

El nuevo sistema incorpora una completa base de datos geográfica que incluye, entre otros, cartografía topográfica, ortofotografías, datos catastrales, planeamiento urbanístico, redes de servicios, padrón de habitantes, expedientes municipales, patrimonio, arbolado, caminos rurales, así como información turística, cultural, gastronómica y comercial del municipio.

Además, el GIS permite la creación de geoportales temáticos accesibles a través de la web municipal, facilitando a la ciudadanía la consulta de calles, servicios públicos, equipamientos y puntos de interés, así como rutas y recursos turísticos.

Además, estas herramientas están adaptadas a dispositivos móviles y permiten una navegación intuitiva y geolocalizada. Uno de los elementos más destacados es el geoportal de urbanismo, que posibilita consultar "de forma clara e integrada" el planeamiento urbanístico y la normativa aplicable a cada parcela, reforzando así la transparencia y facilitando la labor de ciudadanos, profesionales y técnicos.

"En el ámbito interno, el sistema permite a los técnicos municipales gestionar información en tiempo real, generar cartografía, integrar datos de otras plataformas municipales y mejorar la toma de decisiones gracias a una visión global del territorio", añade el Ayuntamiento.

Noticias relacionadas

Este proyecto ha sido financiado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos 2023, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos de la Unión Europea – NextGenerationEU.