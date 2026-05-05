Guía para no perderse el Firó de Sóller: horarios, batallas y momentos clave

El Firó de Sóller vuelve a convertir el valle en un gran escenario histórico con una de las recreaciones populares más esperadas de Mallorca. El Firó de Sóller tendrá lugar el lunes, 11 de mayo, para conmemorar los hechos históricos de 1561. La fiesta, que rememora la defensa de la villa frente al ataque de las tropas sarracenas, concentra sus actos principales por la tarde y la noche, con distintos escenarios entre la plaza, las playas del Port de Sóller y el centro del municipio.

Para quienes no quieran perderse ningún momento clave, esta es la guía completa de horarios y actos del Firó de Sóller, desde el primer toque de campanas hasta el emotivo canto final de La Balanguera.

Toque de campanas

La jornada arranca a las 15.30 horas con el toque de campanas, que anuncia que se han divisado naves enemigas. A esa misma hora, los payeses se reúnen en la plaza dels Estiradors para prepararse para la lucha. También en la plaza tendrá lugar la Arenga de les Valentes Dones.

A las 16 horas, el protagonismo pasará al Capità Angelats, que se encomendará a la Mare de Déu de la Victòria y animará a los sollerics con el grito: “A la lluita, sollerics!”. En ese momento llegarán también los bandoleros para ayudar en la defensa de la villa, antes de recibir posteriormente el Indulto Real.

El primer gran enfrentamiento tendrá lugar a las 17.30 horas en la playa de Can Generós, donde las tropas sarracenas intentarán desembarcar. Tras una dura lucha, serán rechazadas por los sollerics. Sin embargo, la amenaza no terminará ahí.

A las 18.45 horas, en la playa d’en Repic, los invasores intentarán de nuevo el desembarco y esta vez conseguirán su objetivo. La tensión continuará a las 19.45 horas en el Pont d’en Barona, donde las tropas solleriques, ya replegadas, volverán a enfrentarse con los atacantes en una nueva batalla.

La acción regresará al centro de Sóller a las 21 horas, cuando las tropas sarracenas que han desembarcado en Ses Puntes entren en la villa por el Camp de s’Oca. Allí saquearán las casas y la iglesia, en uno de los pasajes más intensos de la recreación.

A las 21.20 horas, el rey Ulutx Ali, convencido de su victoria, llegará para tomar posesión de las Cases de la Vila y proclamar el triunfo sarraceno. Pero la respuesta sollerica llegará pocos minutos después.

A las 21.30 horas, los payeses que regresan encontrarán la villa tomada y saqueada. Reagrupados en la calle de Sa Lluna y animados de nuevo por el Capità Angelats, lucharán con valentía hasta vencer definitivamente al enemigo.

El desenlace llegará a las 22 horas, cuando el Capità Angelats proclamará la victoria de los sollerics y realizará la acción de gracias a la Mare de Déu de la Victòria. El acto culminará con el Cant de La Balanguera, uno de los momentos más emotivos del Firó.

A continuación, tendrá lugar el traslado de la Mare de Déu de la Victòria a la iglesia del Hospicio, acompañada por los personajes históricos y los participantes del Firó. La organización recuerda la importancia de respetar el orden de la procesión para garantizar el buen desarrollo del acto.