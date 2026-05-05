Campos tramita las primeras cuatro licencias urbanísticas mediante el sistema de colaboración con las Entidades de Certificación Urbanística

El Ayuntamiento de Campos ha tramitado cuatro licencias urbanísticas a través del nuevo sistema de colaboración con las Entidades de Certificación Urbanística, conocidas como ECU. Este modelo permite agilizar los procedimientos administrativos sin renunciar a las garantías técnicas y jurídicas propias del control urbanístico municipal.

Las ECU son entidades técnicas acreditadas que se encargan de revisar previamente los proyectos y comprobar que cumplen con la normativa urbanística vigente. Esta verificación anticipada facilita que el Consistorio pueda tramitar y resolver los expedientes con mayor rapidez, manteniendo en todo momento la competencia municipal para conceder las licencias.

Eficiencia

La puesta en marcha de este sistema ha sido posible gracias a las medidas incluidas en el marco normativo aprobado por el Govern, que promueve este tipo de colaboración para mejorar la eficiencia administrativa y reducir los plazos de tramitación urbanística.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Campos avanza en la modernización de la gestión urbanística y apuesta por herramientas que combinan rapidez, seguridad jurídica y calidad técnica.

La alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, y el concejal de Urbanismo, Rafel Adrover, han valorado positivamente la implantación del nuevo sistema. Según han destacado, “supone un paso importante para reducir los tiempos de espera y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos con mayor agilidad, sin perder el rigor técnico”.