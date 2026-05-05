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Campos tramita las primeras cuatro licencias urbanísticas mediante el sistema de colaboración con las Entidades de Certificación Urbanística

El nuevo modelo permite agilizar los trámites administrativos sin renunciar al control técnico y jurídico municipal

Vista de Campos.

Vista de Campos. / Aj.

Redacción Part Forana

Campos

El Ayuntamiento de Campos ha tramitado cuatro licencias urbanísticas a través del nuevo sistema de colaboración con las Entidades de Certificación Urbanística, conocidas como ECU. Este modelo permite agilizar los procedimientos administrativos sin renunciar a las garantías técnicas y jurídicas propias del control urbanístico municipal.

Las ECU son entidades técnicas acreditadas que se encargan de revisar previamente los proyectos y comprobar que cumplen con la normativa urbanística vigente. Esta verificación anticipada facilita que el Consistorio pueda tramitar y resolver los expedientes con mayor rapidez, manteniendo en todo momento la competencia municipal para conceder las licencias.

Eficiencia

La puesta en marcha de este sistema ha sido posible gracias a las medidas incluidas en el marco normativo aprobado por el Govern, que promueve este tipo de colaboración para mejorar la eficiencia administrativa y reducir los plazos de tramitación urbanística.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Campos avanza en la modernización de la gestión urbanística y apuesta por herramientas que combinan rapidez, seguridad jurídica y calidad técnica.

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La alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, y el concejal de Urbanismo, Rafel Adrover, han valorado positivamente la implantación del nuevo sistema. Según han destacado, “supone un paso importante para reducir los tiempos de espera y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos con mayor agilidad, sin perder el rigor técnico”.

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