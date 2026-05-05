Cultura
Calvià y la UIB acuerdan digitalizar las Jornades d’Estudis Locals para preservar el patrimonio del municipio
Esta iniciativa, según el Ayuntamiento, tiene como objetivo principal la creación de una colección digital específica que permita el acceso libre, gratuito y abierto a los contenidos de esta publicación periódica
El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y el rector de la UIB, Jaume Carot, han suscrito este martes un convenio de colaboración para la catalogación y publicación de las Jornades d’Estudis Locals de Calvià (JECA) en la Biblioteca Digital de las Illes Balears (BIDIB).
Esta iniciativa, según remarcó el Ayuntamiento, tiene como objetivo principal "la creación de una colección digital específica que permita el acceso libre, gratuito y abierto a los contenidos de esta publicación periódica, facilitando su consulta tanto al público general como a la comunidad investigadora".
A través de este convenio, la UIB, mediante su Centro de Digitalización Documental y el Servicio de Documentación y Archivo, asume la tarea de catalogar seis tomos de las JECA en formato PDF. El trabajo técnico incluye la catalogación individualizada de un total de 60 ponencias.
Por su parte, el Consistorio se encarga de aportar los fondos bibliográficos en formato digital y contribuye con una dotación económica de 1.600 euros para financiar las tareas técnicas inherentes a la incorporación de estos volúmenes iniciales, además de un compromiso de 50 euros por cada nuevo volumen que se publique en el futuro.
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