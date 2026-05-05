La artista visual Laura Alba presenta “On és na Margalida?”, un libro que denuncia la masificación turística de Mallorca
La obra crea un universo visual donde el lector debe encontrar a Margalida entre multitudes y paisajes cotidianos de Mallorca
La artista visual e ilustradora, Laura Alba ha presentado su libro On és na Margalida? este fin de semana en la bodega Jaume de Puntiró. La obra ha ganado la cuarta edición del premio La Paraula Imaginada, convocado por el Ayuntamiento de la Font d’en Carròs junto con el Departamento de Dibujo de la Universitat Politècnica de València, Edicions del Bullent y la Fundación Francisco Brines. Se trata de un libro-juego que denuncia la masificación turística.
On és na Margalida? narra la búsqueda de una niña que recorre distintas localizaciones de la isla, escondida entre la multitud. La obra representa, de forma simbólica, a los residentes que viven cada vez más rodeados por la presencia masiva de turistas.
Universo visual
La obra combina risografía y serigrafía para crear un universo visual donde el lector debe encontrar a Margalida entre multitudes y paisajes cotidianos de Mallorca —la playa, el tren, una cafetería…—. Más allá del juego, la búsqueda de la protagonista se convierte en una metáfora sobre la pérdida de identidad y la transformación del territorio ante la presión del turismo masivo.
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