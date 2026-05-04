Piscina, cine y apartamentos con balcón: así es el nuevo complejo turístico de Portocolom

IDILIQ Hotels & Resorts ha inaugurado en Mallorca el Wyndham Portocolom, un nuevo complejo turístico de perfil familiar situado a solo 150 metros de la playa y del puerto de Cala Marçal, en Felanitx. El establecimiento ha abierto sus puertas tras una amplia remodelación y un cambio de marca, y supone la primera adquisición del grupo en la isla.

Apartamentos con servicios de resort

El nuevo complejo apuesta por un modelo de alojamiento de estilo residencial. Es decir, estudios y apartamentos pensados para familias, parejas y grupos de amigos que buscan más espacio y flexibilidad que en una habitación de hotel tradicional, pero con los servicios propios de un resort.

Los alojamientos cuentan con balcón privado, zona de estar y cocina americana, una fórmula dirigida a quienes quieren sentirse “como en casa” durante sus vacaciones, pero sin renunciar a las comodidades de un establecimiento turístico.

Piscina, cine, coworking y sala de juegos

Uno de los principales reclamos del Wyndham Portocolom está en sus instalaciones comunes. El complejo dispone de piscina, pista deportiva, gimnasio, espacio de coworking, sala de juegos y hasta una sala de cine, con una oferta enfocada especialmente al turismo familiar.

La propuesta busca atraer a visitantes que viajan con niños, pero también a parejas o grupos que quieren combinar playa, descanso y servicios dentro del propio establecimiento.

Wyndham Portocolom IDILIQ Hotels & Resorts / IDILIQ Hotels & Resorts

También se pueden comprar apartamentos

Además de la oferta vacacional, Wyndham Portocolom tiene a la venta estudios y apartamentos de uno y dos dormitorios. La compañía los orienta tanto a quienes buscan una segunda residencia en Mallorca como a compradores interesados en una inversión inmobiliaria vinculada al sector turístico.

La segunda fase llegará en 2027

El proyecto no se quedará en esta primera apertura. IDILIQ prevé poner en marcha en 2027 una nueva fase de ampliación, que incorporará pista de voleibol, camas balinesas, club infantil y una nueva oferta de restauración.

Con estas mejoras, el grupo quiere reforzar la experiencia de los huéspedes y consolidar el complejo como una opción familiar en uno de los enclaves costeros más conocidos del sureste de Mallorca.

La primera apuesta de IDILIQ en Mallorca

La apertura del Wyndham Portocolom forma parte de la estrategia de crecimiento de IDILIQ Group en destinos vacacionales consolidados. La empresa, con más de 40 años de trayectoria en hostelería e inmobiliaria, gestiona complejos turísticos internacionales, muchos de ellos bajo las marcas Wyndham y Ramada, en destinos como la Costa del Sol, Tenerife, Florida y Escocia.

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Con este desembarco en Portocolom, el grupo refuerza su presencia en el mercado turístico balear con un producto que combina apartamentos vacacionales, servicios hoteleros y espacios comunes pensados para estancias familiares junto al mar.