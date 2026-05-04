Piscina, cine y apartamentos con balcón: así es el nuevo complejo turístico de Portocolom
El Wyndham Portocolom, recientemente remodelado y rebautizado, cuenta además con apartamentos en venta como segunda residencia o inversión
IDILIQ Hotels & Resorts ha inaugurado en Mallorca el Wyndham Portocolom, un nuevo complejo turístico de perfil familiar situado a solo 150 metros de la playa y del puerto de Cala Marçal, en Felanitx. El establecimiento ha abierto sus puertas tras una amplia remodelación y un cambio de marca, y supone la primera adquisición del grupo en la isla.
Apartamentos con servicios de resort
El nuevo complejo apuesta por un modelo de alojamiento de estilo residencial. Es decir, estudios y apartamentos pensados para familias, parejas y grupos de amigos que buscan más espacio y flexibilidad que en una habitación de hotel tradicional, pero con los servicios propios de un resort.
Los alojamientos cuentan con balcón privado, zona de estar y cocina americana, una fórmula dirigida a quienes quieren sentirse “como en casa” durante sus vacaciones, pero sin renunciar a las comodidades de un establecimiento turístico.
Piscina, cine, coworking y sala de juegos
Uno de los principales reclamos del Wyndham Portocolom está en sus instalaciones comunes. El complejo dispone de piscina, pista deportiva, gimnasio, espacio de coworking, sala de juegos y hasta una sala de cine, con una oferta enfocada especialmente al turismo familiar.
La propuesta busca atraer a visitantes que viajan con niños, pero también a parejas o grupos que quieren combinar playa, descanso y servicios dentro del propio establecimiento.
También se pueden comprar apartamentos
Además de la oferta vacacional, Wyndham Portocolom tiene a la venta estudios y apartamentos de uno y dos dormitorios. La compañía los orienta tanto a quienes buscan una segunda residencia en Mallorca como a compradores interesados en una inversión inmobiliaria vinculada al sector turístico.
La segunda fase llegará en 2027
El proyecto no se quedará en esta primera apertura. IDILIQ prevé poner en marcha en 2027 una nueva fase de ampliación, que incorporará pista de voleibol, camas balinesas, club infantil y una nueva oferta de restauración.
Con estas mejoras, el grupo quiere reforzar la experiencia de los huéspedes y consolidar el complejo como una opción familiar en uno de los enclaves costeros más conocidos del sureste de Mallorca.
La primera apuesta de IDILIQ en Mallorca
La apertura del Wyndham Portocolom forma parte de la estrategia de crecimiento de IDILIQ Group en destinos vacacionales consolidados. La empresa, con más de 40 años de trayectoria en hostelería e inmobiliaria, gestiona complejos turísticos internacionales, muchos de ellos bajo las marcas Wyndham y Ramada, en destinos como la Costa del Sol, Tenerife, Florida y Escocia.
Con este desembarco en Portocolom, el grupo refuerza su presencia en el mercado turístico balear con un producto que combina apartamentos vacacionales, servicios hoteleros y espacios comunes pensados para estancias familiares junto al mar.
- Costitx en flor 2026: fechas, horarios, aparcamientos y programa de la feria dedicada a las flores
- Dueños de pequeños barcos acusan al Govern de expulsarlos del Port d’Andratx: «Pagaba menos de 200 euros al mes y ahora me piden 1.300»
- A Javier Truyol le suben un 400% el precio del amarre en el Port d’Andratx: «Nos echan a los que pescamos calamares para poner barcos extranjeros»
- El GOB denuncia que el cierre de la ruta senderista de s'Estalella causa un grave impacto ambiental
- Jóvenes margers en Mallorca: «Si te metes en este oficio, no te faltará trabajo»
- Sóller dice basta: El colapso de la carretera asfixia la economía y despierta la amenaza de movilizaciones
- Dubai Holding impulsa una reforma millonaria del hotel Jumeirah Port Sóller con una inversión de 31 millones de euros
- La historia de la herencia que perdió el Ayuntamiento de Calvià