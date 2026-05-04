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El mejor llonguet de Mallorca se come en Lloret

Sa Comuna de Lloret se impone en el concurso de la X Fira del Llonguet de es Pil·larí con una creación de calamarines a la andaluza y mayonesa kimchi

El llonguet de calamarins a la andaluza con mayonesa kimchi de Sa Comuna de Lloret, ganador del concurso de la Fira del Llonguet de es Pil·larí

El llonguet de calamarins a la andaluza con mayonesa kimchi de Sa Comuna de Lloret, ganador del concurso de la Fira del Llonguet de es Pil·larí / Instagram Sa Comuna de Lloret

Duna Márquez

Palma

Borja Salas, de Sa Comuna de Lloret, se ha alzado con el primer premio al Mejor Llonguet 2026 en la X Fira del Llonguet de es Pil·larí, celebrada hace pocas semanas.

Su propuesta, un llonguet de calamarines a la andaluza con mayonesa kimchi, ha conquistado al jurado de una de las citas gastronómicas más populares de Palma y ha situado a Lloret de Vistalegre en el mapa de los amantes de este panecillo tradicional mallorquín.

La victoria de Salas no ha pasado desapercibida. El responsable de Sa Comuna de Lloret logró imponerse en una edición marcada por el alto nivel de las propuestas presentadas y por la consolidación de la feria como escaparate de creatividad gastronómica alrededor del llonguet. La elaboración ganadora combina calamar crujiente, kimchi mayo y pan recién hecho, una mezcla que une producto local, técnica y un punto picante.

Un llonguet con sabor marinero, toque picante y sello de Lloret

El llonguet ganador ha destacado por reinterpretar uno de los bocados más reconocibles de la cocina popular: los calamarines a la andaluza. La clave, en este caso, ha estado en llevar esa idea al interior de un llonguet y rematarla con una mayonesa de kimchi que aporta frescor, potencia y un toque contemporáneo.

La propuesta de Sa Comuna de Lloret ha sido valorada por su capacidad para unir tradición y vanguardia sin perder la esencia del producto. De hecho, Borja Salas ha cautivó al jurado precisamente por esa combinación entre un pan tan ligado a la identidad palmesana y una elaboración con personalidad propia.

Además, el propio establecimiento ha compartido el reconocimiento en sus redes sociales, reforzando el eco de un premio que convierte a Sa Comuna en parada obligada para quienes quieran probar el llonguet ganador.

Infineatruck y Forn Fondo completan el podio

El segundo premio de la Fira del Llonguet fue para Infineatruck, la cocina sobre ruedas del restaurante palmesano Infineat Thai. Su propuesta apostaba por la fusión internacional con un llonguet de cochinita pibil con trempó, cebolla envinagrada y salsa InfinEat, una mezcla que conecta la tradición mexicana con el producto local mallorquín.

El tercer premio recayó en el Forn Fondo, uno de los clásicos de Palma. Su elaboración llamó la atención por un llonguet rojo relleno de carrilleras de cerdo cocinadas a baja temperatura, acompañado de escalonias tostadas y una reducción de vino dulce con pera.

Noticias relacionadas y más

La décima edición de la Fira del Llonguet se celenró el pasado domingo 26 de abril de 2026, en es Pil·larí, convertida de nuevo en uno de los grandes puntos de encuentro gastronómicos de Mallorca. La jornada reunió a miles de personas, con puestos, actividades familiares, música, showcookings y una amplia oferta dedicada al panecillo más emblemático de Palma.

Así ha sido la Fira del Llonguet en Es Pil·larí

Así ha sido la Fira del Llonguet en Es Pil·larí

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Fira del Llonguet 2026 en Es Pil·larí / Guillem Bosch

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