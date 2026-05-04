Llucmajor estrena la temporada de playas con una mayor dotación de servicios

El pasado viernes 1 de mayo, el municipio de Llucmajor dio el pistoletazo de salida a la temporada de playas, que se prolongará hasta el 31 de octubre, con una renovada oferta de servicios fruto de un nuevo contrato de gestión de cuatro años. Según el Ayuntamiento, esta planificación, que abarca el periodo 2026-2029, marca un punto de inflexión en la estrategia municipal para reforzar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad de su litoral.

El Ayuntamiento de Llucmajor presentó previamente estas mejoras a la Asociación Hotelera de Playa de Palma, evidenciando la colaboración entre la administración local y el sector turístico para potenciar uno de los principales activos del municipio: sus playas. Cabe recordar que al inicio de la pasada temporada de 2025, concretamente en el mes de junio, el sector hotelero manifestó públicamente su indignación por el retraso acumulado en la dotación de servicios en las playas. El Ayuntamiento de Llucmajor reconoció el retraso pero alegó que se debía a “los plazos derivados de los trámites administrativos con la Administración General del Estado, que es la Administración de la que dependen los permisos”. Este año, el Consistorio ha querido consensuar los equipamientos con los hoteleros para evitar problemas.

Entre las novedades más destacadas figura el refuerzo de equipamientos, con un total de 288 hamacas y 144 sombrillas distribuidas en las zonas de baño, además de duchas, lavapiés y módulos de servicios que buscan mejorar la experiencia tanto de residentes como de visitantes.

La accesibilidad también gana protagonismo con la instalación de pasarelas y tarimas adaptadas para personas con movilidad reducida, garantizando un acceso universal al mar y consolidando el modelo de playas inclusivas.

En el ámbito del ocio, la oferta se amplía con nuevas instalaciones deportivas como pistas de vóley-playa y fútbol-playa, así como actividades acuáticas como velomares y paddle surf. Asimismo, se ha habilitado un canal de entrada señalizado para ordenar la convivencia entre bañistas y embarcaciones en las zonas más concurridas.

La sostenibilidad se sitúa en el centro de la planificación con medidas concretas como la distribución de 5.000 ceniceros desechables para reducir la contaminación por colillas. A ello se suma la instalación de un quiosco bar abastecido íntegramente con energía solar mediante placas fotovoltaicas, un paso hacia la autosuficiencia energética en el litoral.

El dispositivo de seguridad también se refuerza con un servicio de socorrismo formado por seis profesionales, desplegados entre las playas de s'Arenal y Cala Pi, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

La alcaldesa, Xisca Lascolas, destaca que esta temporada “refleja el compromiso del Consistorio con la calidad, la inclusión y el respeto al entorno”, subrayando además la importancia de la planificación a largo plazo y la coordinación con el sector hotelero.

Por su parte, el regidor de Medio Ambiente, Antonio Cayuela, incidió en que cada medida adoptada persigue un doble objetivo: mejorar la experiencia del usuario y preservar el entorno natural, avanzando hacia un modelo de gestión responsable del litoral.

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Con estas actuaciones, Llucmajor "apuesta por consolidar unas playas más modernas, seguras y sostenibles, adaptadas a las demandas actuales y preparadas para afrontar los retos futuros del turismo y la conservación ambiental", subraya la institución local.