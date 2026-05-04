Fira de Campos 2026: fechas, horarios y programa de la feria dedicada a las vacas

Campos se prepara para vivir esta semana una nueva edición de la Fira de Ses Vaques, una de las citas más tradicionales del municipio, que se celebrará entre el jueves 7 y el domingo 10 de mayo de 2026 con un programa que combina ganadería, cultura popular, gastronomía, música, deporte y actividades familiares. Este año, el lema de la feria es Sense llet, no hi ha vida.

La feria arrancará el jueves 7 de mayo con la apertura de varias exposiciones en el Casal de Can Pere Ignasi. A las 19.30 horas se inaugurará la muestra del III Concurs Artístic del Cartell de la Cursa Ciclista Trofeu Mare de Déu d’Agost 2026, realizada por alumnos de sexto de Primaria y organizada por la Unió Ciclista Blahi. A continuación, a las 19.45 horas, abrirá la exposición permanente Dimonis de Campos, y a las 20 horas se inaugurará Antoni Mas. Íntim, del pintor campaner.

El viernes 8 de mayo, la actividad se trasladará a la Ronda de l’Estació, donde a las 17 horas tendrá lugar la recepción del ganado, con la llegada de las vacas de Son Carbó, Hort de Son Covas, Sa Vinya, Can Roca y Can Ros. Ese mismo día, a las 19 horas, el Teatre Escènic acogerá el concierto Hoy quiero confesar, un homenaje a canciones popularizadas por Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja y Paloma San Basilio.

La jornada del sábado 9 de mayo estará marcada por la Mostra Morfològica de Vaca Frisona en la Ronda Estació, el mercado semanal a partir de las 9 horas y la visita a la iglesia de Sant Julià, de 9 a 14 horas. También se inaugurará en Can Veny el XXI Concurs de la Rosa y el II Concurs de Centres de Plantes Silvestres, organizado por la Associació de Dones Campaneres.

El recinto ferial acogerá durante la mañana el espacio Minimuu, con talleres, pintacaras, actividades ganaderas y una propuesta de elaboración de queso fresco a cargo de Formatges Sa Vinya. A las 11 horas, el Auditorium será escenario de la degustación comentada 10 de 10, con diez quesos de diez queserías de Mallorca, dirigido por Joan Gaià, de Formatgeria Es Collet. La actividad requiere inscripción previa en casal@ajcampos.org y cuenta con plazas limitadas.

Por la tarde, el programa incluirá el concurso tradicional de perros pastores, a las 17.30 horas en el Camí del Cementiri; la XLVII Semimarató Memorial Toni Lladó, también a las 17.30 horas en el Camp d’Esports; y el Muuu!! Fest, que se celebrará en la Plaça de Sa Creu de 18 a 2 horas con el grupo Madison y los DJ Joan Rigo, Enamo, John More y Hua-tech. A las 19 horas, la Plaça de s’Estació acogerá un encuentro de escoletes de ball y ballada popular organizada por la Agrupació Campanera de Pinyol Vermell.

Mercado de la leche

El domingo 10 de mayo será el día grande de la feria, con la continuidad de la Mostra Morfològica de Vaca Frisona y la celebración del Mercat de Llet, de 9 a 14 horas en la Ronda Estació. En paralelo, el Carrer Santanyí y la zona del Convent acogerán la Fira Artesana de Primavera, impulsada por el Consell de Mallorca.

Uno de los principales atractivos de la jornada será Papapa, una propuesta dedicada al pan y al producto local. Incluirá degustaciones de panes especiales elaborados por los hornos de Campos, un obrador en vivo con los panaderos del municipio y el PapapaFest, con vinos de Campos, vermuts, cerveza y música en directo con Hot Hit y Del Món Trio. Además, los hornos campaners elaborarán recetas con el albaricoque como protagonista y recuperarán el “plato dulce de panecillo”, receta original de Madò Coloma. A las 12.30 horas, Andreu Cañellas, Toni Horrach y Toni Rorrandell ‘Rabassó’ se medirán en el reto de crear en mejor panecillo de Campos.

La programación dominical también reservará espacio para los más pequeños y para la cultura popular. A las 9 horas, la Plaça de s’Estació acogerá la Festa Infantil i Juvenil dels Escacs, con piezas gigantes y partidas organizadas por el Club d’Escacs Foment Campos. A las 10.30 horas, en el recinto ferial, se celebrará la actividad Noves Promeses, con un desfile de vacas a cargo de las generaciones más jóvenes de las vaquerías participantes, así como la plantada de gegants con Es Vaquer, Sa Collidora de Tàperes, Madò Coloma y Es Trinxeter.

A mediodía, el recinto ferial acogerá un espectáculo ecuestre con doma clásica, alta escuela, doma menorquina y salto de potencia. Ya por la tarde, a las 16.30 horas, la Ronda Estació será escenario de una exhibición strongman protagonizada por Miquel Àngel Caldentey, considerado el hombre más fuerte de España, que arrastrará un tráiler de 15 toneladas.

La feria concluirá con la entrega de premios y clausura del Concurso de la Rosa y de Centros de Plantas Silvestres, a las 18 horas en Can Veny, y con la actividad Coneix l’orgue del Convent, a las 18.30 horas en el Convent de Sant Francesc de Paula. La visita permitirá conocer el órgano construido por Gabriel Thomàs en 1823 y restaurado por Gerhard Grenzing en 1982, con explicación y muestra a cargo de Tomeu Mut, organista de la Seu. Las inscripciones pueden realizarse en info@parroquiasantjulia.org o en el Casal de Can Pere Ignasi, en el teléfono 871 252 403.

Las exposiciones del Casal de Can Pere Ignasi podrán visitarse durante el fin de semana de feria de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Entre semana permanecerán abiertas de lunes a viernes de 8 a 14 horas y los sábados de 10 a 13 horas hasta el 30 de junio.