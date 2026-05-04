Consell inaugura su nuevo centro de salud tras más de 20 años de reivindicaciones vecinales

Después de muchos años de lucha, los vecinos de Consell han visto cumplida una reivindicación que se remonta prácticamente al año 2003, cuando se inauguró el antiguo centro de salud, que pronto se consideró pequeño ante el progresivo aumento de la población del municipio. Este lunes, la presidenta del Govern, Marga Prohens, junto al alcalde de Consell, Andreu Isern; la consellera de Salud, Manuela García; el director general de Salud, Javier Ureña; el subdirector de Infraestructuras y Servicios Generales, Xavier Bosch, y el gerente de Atención Primaria de Mallorca, Carlos Radua, han inaugurado las nuevas instalaciones.

Las nuevas instalaciones tienen una superficie construida de 760 m² en una parcela de 1.910 m² que el Ayuntamiento de Consell puso a disposición del Servicio de Salud. Están situadas al final de la calle Bartomeu Fiol i Cosme, en el límite norte del pueblo, junto al polideportivo municipal; es decir, en un lugar bien comunicado y accesible.

La nueva unidad básica de salud mejorará la calidad asistencial y la accesibilidad para los habitantes del municipio, ya que se ha solucionado la falta de espacio de la antigua unidad básica al ser más amplia y cómoda. También es más accesible porque no tiene barreras arquitectónicas. Alberga dos consultas de medicina de familia, una de pediatría, una de enfermería pediátrica y dos de enfermería, además de una consulta polivalente, dos salas de curas y una sala de extracciones. Este centro tiene asignadas actualmente 4.113 tarjetas sanitarias.

Compromiso

Marga Prohens, durante su intervención, ha dado a conocer el compromiso del Govern con la sanidad, destacando la ampliación y construcción de nuevos centros por un importe de 435 millones de euros dentro del Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud 2024-2027.

Por su parte, Andreu Isern, alcalde de Consell, ha mostrado su satisfacción por haber conseguido, al fin, unas instalaciones acordes con las necesidades del pueblo. Ha recordado que desde 2003 ya se advertía de la necesidad de ampliar el centro, y ha destacado que finalmente se ha visto recompensada la tenacidad y reivindicación de los vecinos de Consell.

Igualmente, ha lamentado que se enteró del acto de inauguración por la prensa y sin ninguna comunicación oficial por parte del Govern, hecho que ha sido ratificado por vecinos de la localidad que han asistido al acto.

Antes de los parlamentos, en la sala de acceso a las nuevas instalaciones, se ha descubierto una placa conmemorativa.