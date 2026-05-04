Movilidad
Capdepera regula el aparcamiento para priorizar a los residentes
La nueva normativa introduce plazas de corta duración y refuerza los espacios para personas con movilidad reducida
El Ayuntamiento de Capdepera ha puesto en marcha una nueva regulación del estacionamiento en las Áreas de Residentes, que ha entrado en vigor este 4 de mayo. La medida tiene como objetivo mejorar la ordenación del tráfico y garantizar la disponibilidad de aparcamiento para los vecinos del municipio.
Con esta normativa, únicamente podrán estacionar en estas zonas los vehículos que cuenten con autorización municipal vigente. Entre ellos se incluyen los residentes con distintivo visible, los servicios esenciales o de emergencia, las personas con movilidad reducida con acreditación y aquellos vehículos con permisos temporales por motivos como obras o mudanzas.
Como novedad, el Consistorio ha habilitado plazas de estacionamiento de corta duración para facilitar gestiones rápidas. En concreto, se han creado dos plazas para coches y tres para motocicletas, con un tiempo máximo de estacionamiento de 15 minutos. Estas plazas estarán operativas entre las 8 y las 20 horas, mientras que fuera de este horario podrán ser utilizadas por residentes.
Además, se han incorporado dos nuevas plazas específicas destinadas a personas con movilidad reducida, con el objetivo de mejorar la accesibilidad en el municipio.
Desde el Ayuntamiento de Capdepera han solicitado la colaboración de la ciudadanía para garantizar el correcto funcionamiento de esta regulación, que pretende avanzar hacia un modelo de movilidad "más ordenado, eficiente y accesible".
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